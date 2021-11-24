4歲女童全身冰涼猝死　營養不良警質疑遭凌虐22歲母否認

▲桃園市1名4歲女童24日凌晨被發現躺在床上無呼吸心跳，媽媽發現趕緊送醫急救仍不治，警方察覺女童疑似長期營養不良，已報請檢察官相驗確認死因。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名4歲女童24日凌晨被媽媽發現身體冰涼，緊急送醫急救仍宣告回天乏術，由於女童身頭部有瘀青、眼角有擦傷，醫護人員察覺疑似長期營養不良，警方則懷疑女童是否受虐；但女童媽媽則否認，辯稱女童晚間有呼吸困難現象，心想休息一下即可，未料後來發現女童身體冰涼趕緊送醫，但急救後還是不治，警方蒐證發現，房間並無打鬥痕跡也無外力介入，已報請桃園地檢署檢察官相驗釐清女童真正死因。

檢警指出，這名4歲女童23日晚間與媽媽同房間睡覺，22歲的媽媽察覺女童疑似呼吸困難，但並未立即送醫，直到24日凌晨零時許發現女童身體冰冷，且觸碰後並無反應，趕緊打電話給丈夫，並緊急送醫，醫護人員搶救後直至凌晨3時許仍宣告不治。

醫護人員發現女童外觀看起來明顯營養不良，且頭部有瘀傷、眼角有擦傷等傷勢，懷疑有受虐。警方訊問女童媽媽，媽媽否認有施虐情形，辯稱女童晚間有呼吸困難現象，心想休息一下即可，因此沒打電話給119或110報案求助，未料凌晨起床後發現女兒身體已冰冷，趕緊抱著女童到附近醫院急救。

據指出，這位媽媽生下女童後才與現在老公結婚，2人還生下1名2歲女兒，案發時，老公當時正在送貨，獲悉女童有狀況後趕緊要媽媽送醫急救，此外，為何女童會營養不良與身上有傷口，媽媽則指稱是女童有先天性心臟病等疾病，身體容易因小碰撞發生瘀青等現象，警方到場後並未發現有外力介入，現場亦無打露痕跡，至於女童真正死因，桃園地檢署檢察官預計下週解剖釐清死因。

此外，因女童突然猝死，市府社會局立即派員與媽媽聯繫，至於還有另一位2歲女兒，社會局社工人員正研判是否須另覓適合親屬代為照顧。

【更多新聞】

►影／休旅車路口待轉慘遭大貨車追撞 衝對向車道撞轎車釀1傷

►「我15歲，你犯法」 色男不理繼續嘿咻還塞避孕藥下場曝

►拿跳蛋「研究論文」強行按摩女同學 男碩生吻頸摟腰下場出爐