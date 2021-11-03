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平鎮花彩節週六登場！營造日本富良野美景　交通報馬仔看這裡

▲桃園平鎮花彩節本週六登場，平鎮警方預估會湧入大量遊客，提醒民眾務必配合交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園平鎮花彩節本週六登場，平鎮警方預估會湧入大量遊客，提醒民眾務必配合交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2021桃園花彩節本週六登場，市府農業局指出，活動從11月6日起至11月14日為期9天，在平鎮展區浪漫綻放，歡迎市民參訪；平鎮警方預期將有大量遊客湧入，為求活動圓滿順利，配合市府規劃相關交通管制勤務，請參訪民眾多加配合注意。

平鎮警分局分局長黃富村表示，2021桃園花彩節「Hello野球趣」活動，現場搭配多樣花區圖騰與色彩繽紛萬花筒、比人高的巨型向日葵迷宮等，可媲美日本富良野景色與充滿棒球元素圖騰，讓喜愛賞花民眾能在悠遊花田感受田園之美。為求活動期間能順利圓滿，警方執勤人員將落實各項交通疏導管制勤務與為民服務工作。

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▲桃園平鎮花彩節本週六登場，主辦單位提供會場示意圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園平鎮花彩節本週六登場，主辦單位提供會場示意圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園平鎮花彩節活動展場位於平東路建安宮廟埕廣場，自行開車民眾可透過行駛國道1號或國道3號，轉入台66線快速公路下平鎮區金陵路匝道，再行駛金陵路往平鎮方向右轉平東路地達會場，另呼籲賞花民眾多加利用大眾交通工具前往，避免車潮壅塞。

平鎮警方將在建安宮前方單向管制路邊停車，建立安全行人走廊，平東路與廟前路口也將管制車輛進入，遊客車輛請停放於平東、龍祥路口處大型停車場或龍祥路旁第二停車場，周邊設有活動會場指示牌，平鎮警方也將派出員警協助交通疏導，在會場旁設立機動派出所，協助維護秩序、通報與為民服務。

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