摩鐵情侶雙屍案外案　檢警抄毒品來源查獲4000咖啡包毒品

▲ 高市刑大破獲毒品集團。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鼓山摩鐵日前傳出年輕情侶吸毒暴斃的命案，警方立即逮捕了疑似送藥給情侶的蘇姓嫌犯，繼續擴大向上溯源追查後，9日凌晨在左營一處民宅屋頂，查獲涉嫌販毒的兩名男子，起出近4000包咖啡包毒品，追查後更發現此處就是販毒集團的批發據點，警方循線拘捕疑似集團幕後金主的夏姓男子（23歲），但他到案後保持緘默，檢方向法院聲押後獲准。

▲ 高市刑大起出大批槍、毒。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

發生在本月7日的鼓山摩鐵情侶陳屍浴缸的命案，檢方解剖複驗後確認與毒品有關，高雄警方隨即在9日凌晨，於高雄市左營區重清路，破獲販毒集團，搜出近4000多包毒品咖啡包及原料，並逮捕陳姓（24歲）、胡姓（23歲）2男子後，隨後又拘捕批發點的負責人陳姓男子（23歲）、涉嫌批購毒品的何姓男子（23歲）等人。

▲高市刑大在左營民宅屋頂逮捕嫌犯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方經過多方比對，發現高雄市的許多毒品來源都來自此一批發據點，幕後金主疑是一名夏姓男子（23歲），不過，夏男在摩鐵命案後就四處躲藏，逃避警方追緝，警方後來在鼓山區某汽車旅館，拘捕夏到案。

夏男到案後相當不配合，但案情一問三不知，保持緘默，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送高雄地檢署偵辦，檢察官為防止集團成員串供、逃亡，對夏男等3人聲請羈押獲准。