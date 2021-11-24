「我15歲，你犯法」　色男不理繼續嘿咻還塞避孕藥下場曝

▲設籍新北市男網友去年3月初在交友網體認識未滿15歲女網友，相約見面後翌日即衝上其住家硬上發生性關係，事後辯稱是兩情相悅。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍新北市籍男子「阿強」（化名）去年3月初透過網路交友軟體認識未滿15歲少女，2人相識後相約在少女住處附近見面，未料翌日竟直闖少女住處房間，不顧少女弟弟敲門詢問，仍執意與少女發生性行為，事後還塞了1顆避孕藥給少女服下避免懷孕。少女事後向老師透露與男子發生性行為，家長獲悉後報警提告；桃園地院法官審理時，男子堅辭否認違反少女意願，辯稱是兩情相悅，法官審結依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處有期徒刑8月，還可上訴。

檢警調查，已成年的男子「阿強」，去年3月初透過網路交友軟體認識還未滿15歲的女網友，2人經過多次聊天相約於3月7日在少女住處附近見面，當天見面時，因有其他住戶出入，「阿強」匆匆與少女聊了幾句後離開。未料，隔日下午5時許，「阿強」竟騎車直衝少女住處，見家人無人直奔少女3樓房間，徒手撫摸其胸部，隨即脫去衣褲與少女發生性行為，過程中不顧少女弟弟敲門詢問，仍對少女完成性行為，並在其體內射精，事後，「阿強」硬塞了一顆避孕藥給少女服下，避免其懷孕。

少女事後向女老師透露，曾與「阿強」發生親密關係，擔心自己懷孕等語，女老師獲悉後趕緊向學校報告，家長獲悉後報警怒告「阿強」。

「阿強」在檢警偵訊時坦承與少女有發生性行為，但否認違反少女意願下強制性交，檢警質疑，「阿強」不知道少女還未滿16歲，「阿強」則辯稱在網路交友軟體上設定的年紀是18歲，但見面後看起來不像已18歲了，曾問她幾歲？但少女沒有回答，「我覺得大概是16、17歲」；少女也提出醫院診斷證明佐證，檢方依妨害性自主罪嫌將「阿強」提起公訴。

桃園地院法官審理時，「阿強」坦承犯行，但否認違反少女意願下發生性行為，少女則指稱，與「阿強」發生性行為過程中有說「我15歲，你犯法」，但他沒有停下動作等語，還聲稱事發當天並沒有與「阿強」相約，他是自己到家裡來，直接拉她到3樓房間發生性行為。

法官調查時發現，根據警方調閱事發附近監視畫面，少女對於「阿強」未見有嫌惡、畏懼之情狀，如少女真遭被告強制性交，應係悲憤害怕、餘悸猶存，對於其避之唯恐不及，但不僅絲毫未見其有難過、害怕之情，反而與之有說有笑，與一般人甫遭性侵害情緒反應及作為截然不同，顯與客觀事實不符。

此外，法官根據醫院檢查結果，少女處女膜為陳舊裂傷，其他部位均無明顯外傷等情，顯然「阿強」與少女發生性行為過程應屬平和，且少女偵訊時證稱，「阿強」沒有打她也沒有威脅她，是用身體壓住讓她無法反抗，亦難推斷被告有以何種強暴、脅迫或違反其意願等方法為強制性交行為。

法官審酌「阿強」與少女僅係網友關係，未能控制自身情慾，明知告訴人為14歲以上未滿16歲之女子，性自主意願未臻成熟，智慮尚屬淺薄，仍與之性交，妨害其身心健全發展，犯後僅坦承客觀事實經過情形，對性行為情節飾詞狡辯，難認有悔意，審結依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處有期徒刑8月，本案還可上訴。

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