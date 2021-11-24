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拿跳蛋「研究論文」強行按摩女同學　男碩生吻頸摟腰下場出爐

▲林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，不顧女子徒手推拒，以跳蛋為其按摩還猥褻肩膀、臀部等處，隔日重施故技挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲林姓男碩生與女同學相約研究室討論論文，不顧女子徒手推拒，以跳蛋為其按摩還猥褻肩膀、臀部等處，隔日重施故技挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男碩生於2019年12月間心儀碩士班女同學，邀約在研究室討論論文，竟趁深夜僅2人獨處時，拿出情趣用品跳蛋要為其按摩，不顧女子推拒，強行以跳蛋按摩其肩膀，還深入裙子觸碰臀部等處等逞。翌日又在研究室不顧女子高喊「請尊重別人身體」抗拒，林仍強吻女碩生頸部、強摟腰部與熊抱強制猥褻得逞；林男在地院審理時坦承犯行，法官審結依強制猥褻罪共2罪各處6月有期徒刑，應執行有期徒刑10月，緩刑3年，本案還可上訴。

檢警調查，30歲的林姓男子為桃園某大學碩士生，與同為碩士班女同學私下為朋友與同學關係，邀約女碩生以討論論文為由，於2019年12月30日凌晨零時許，在女子就讀大學研究室內，趁深夜僅2人獨處時，拿出跳蛋要幫女子按摩為由，不顧女子言語抗拒與徒手推拒，在違反其意願下，以跳蛋按摩其身體，再強押女子肩膀，最後強吻女子，還將手伸進裙內觸摸臀部等處，對女子強制猥褻得逞。

未料，林男食髓知味，翌日晚間9時許又在女子研究室內，不顧女子怒喊「請尊重別人身體」等言詞抗拒，林男再度違反女子意願下，強吻其脖子、觸摸腰部與強行熊抱等方式強制猥褻得逞，女碩生事後報警提告。

林男在桃檢複訊時坦承有拿跳蛋按摩為對方肩膀與背部，有親吻與碰觸臀部等處，並以跳蛋為其按摩，還從後面側躺擁抱女子等情事；女子則指証，林男事後曾透過LINE傳出「可以用我送妳的按摩器具，按摩想要的地方」，「或自己來的部分，妳有想要自己來嗎？」女子則回覆「請注意你的言語、舉止，我嚴重感受到性騷擾」、「你該學著控制自己的言行舉止、請尊重別人身體、否則只會讓人害怕」，「你的言行讓我害怕想趕快離開」等對話，女子提出就醫證明，證明自己因此有焦慮狀態之事實，並繪出案發現場圖等佐證，檢方認為林犯行明確，偵結依2個強制猥褻罪嫌起訴林男。

桃園地院審理時，林男庭訊時坦承犯行，法官審酌林僅為逞一己私慾，竟違反女子意願而為強制猥褻行為，使其身心受創，所為實值非難，惟念其犯後坦承犯行、態度尚可，雖有和解意願，但女子無和解意願而未能達成和解。林男所為，均係犯刑法第224 條之強制猥褻罪。

法官認為，林涉及2起犯行間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。經查林前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，因一時失慮，惟已坦承犯行，知所錯誤，並表達有和解意願，信其經此偵審教訓，當知所警惕，而無再犯之虞。法官審結依2個強制猥褻罪，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月，如易科罰金，以1仟元折算1日，緩刑3年。緩刑期間責付保護管束，應於判決確定之日起1年內向公庫支付8萬元，並接受法治教育課程3場次，還可上訴。

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