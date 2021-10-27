4男疑藏毒心虛！開槍射高雄警狂逃　今晨再逮綽號「蛋頭」男

記者賴文萱／高雄報導

高雄岡山分局壽天派出所員警，26日前往三民區查緝通緝犯時突遭開槍。據了解，劉姓、林姓等4名犯嫌，疑在屋內藏毒因此心虛，逃跑過程中有人開槍射擊，其中1嫌當場被制伏。警方27日清晨在旗山區某汽車旅館再逮到綽號「蛋頭」的嫌犯到案，其餘2嫌已鎖定特定對象身分，持續查緝中。

▲槍擊高雄員警，今晨警方再逮捕1嫌到案。（圖／記者賴文萱翻攝）





▲警方於房內找到大量毒品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄岡山壽天派出所陳姓及劉姓員警，26日上午10時到三民區昌裕街一棟作為分租套房使用的民宅，要查追查有關一名80歲因殺人未遂被通緝的黃姓男子的相關線索，著便衣準備進入屋內查緝時，裏頭有4名男子突然奪門而出。

其中，有1人朝警方開槍，造成陳姓員警左小腿擦傷，現場員警先制伏一名劉姓犯嫌，另外3人又衝出各上了2部自小客逃逸。

警方現場制伏62年次的劉嫌，後續則組成專案小組，全力追緝其餘在逃3嫌。專案小組今天凌晨5點多，持拘票在旗山區某汽車旅館，再查獲綽號蛋頭的李嫌到案，當場逮捕並起獲海洛英、安非他命各1小包，及搖頭丸3顆。其餘兩嫌則已鎖定特定對象身分，積極查緝中。

▲高雄員警遭埋伏開槍，嫌犯逃逸畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，警方原先要追緝殺人未遂的通緝犯黃嫌，前年4月與白姓女子發生口角，持開山刀砍對方的頭部、頸部等要害，遭判刑8年未到案執行，今年10月22日橋頭地檢署發布殺人未遂通緝。他與劉嫌等人不認識，只是同住在這棟分租套房，劉嫌等人在屋內一樓的第一間，黃嫌則住在最末間。

▲警方於房內找到子彈。（圖／記者洪靖宜翻攝）

案發後警方隨即封鎖現場，在劉嫌等人的屋內搜出約900公克的安非他命毒品，還有多支未使用針頭，另在屋內找到10多顆子彈。推測應是劉嫌屋內藏有大量毒品，見員警敲門心虛，結果沒想到員警只是要找通緝犯線索，意外爆出這起案外案。