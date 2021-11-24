美國民主峰會邀台灣！　陸外交部：終將引火燒身

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統拜登將在12月9日至10日主持「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議，已正式邀請台灣參加，但但未邀中國大陸和俄羅斯。對此，大陸外交部發言人趙立堅24日表示堅決反對，「為台獨勢力搭台，只會讓自己下不來台，與台獨一起玩火，終將引火燒身。」

▲美國白宮發起線上民主峰會，邀請台灣加入。（圖／路透）

在今（24）日的大陸外交部例行記者會上，趙立堅重申，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則。」

他還進一步說，「台灣除了作為中國的一部分，沒有別的國際法地位」，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向台獨勢力提供任何講台，停止為台獨勢力張目。

對於美國舉辦民主峰會，趙立堅表示，已多次表明立場，民主是全人類共同價值，不是少數國家的專利，美方所作所為恰恰證明所謂民主只不過是一個幌子，是美方拿來推進其地緣戰略目標、打壓他國、分裂世界、服務自身、謀取私利的工具。

趙立堅說，「美方披著民主外衣，推行集團政治，挑動陣營對抗之舉，是冷戰思維的再現，將受到國際社會有識之士的普遍質疑和反對。」

另外，大陸國台辦也就峰會涉台稱謂提出抗議，發言人朱鳳蓮今早在記者會上表示，美國須堅守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題。