檳榔西施消失了！　鄉民曝「辣妹真實去向」：更好賺

▲「檳榔西施好像都消失了？」話題引發網友熱議。（示意圖非當事人／記者黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

大家有沒有發現路上越來越少看到台灣特有風景「檳榔西施」了？有網友就感嘆，2、30年前路上能看到路上整排檳榔攤，結果現在幾乎看不到；貼文曝光後引發網友點出關鍵原因：吃檳榔的人越來越少，以及直播產業興起。

有一名網友在批踢踢八卦板以「2.30年前 檳榔西施很多，現在越來越少?」為題發文表示，「記得2.30年前省道或市區可以看到整排檳榔攤，有很多穿很辣的檳榔西施辣台妹，現在怎麼感覺人才凋零，檳榔攤越來越少？檳榔西施辣台妹也越來越少看到了，有無八卦？」

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▲檳榔西施都去哪了？（示意圖非當事人／記者黃克翔攝）

貼文曝光後，立刻引起網友紛紛回應，「見證一個產業的興衰」、「越來越少人吃檳榔了啊」、「連抽菸都少很多了何況檳榔」、「認真講都變檳榔大媽了，哭哭」、「健康意識抬頭」、「降低口腔癌，好事一件」、「檳榔還是很多人吃啊，因為到處都在動工，這些行業都是吃檳榔主力」。

也有許多網友點出從事賣檳榔的人，大多數都轉行當直播主，「10年前是展場，現在是直播，更好賺也不用8小時，時間更短，財富自由」、「直播爽賺啊，生態鏈整個改變」、「直播爽賺啊」、「都跑去swag和17當主播了」、「我遇過一邊賣檳榔一邊直播的，雙頭賺」、「長得正的，去做直播更好賺」、「都跑去做直播啦，不用吹風日曬被人亂摸」。

然而，直播興起或許不是擊垮檳榔攤的主要原因。事實上從2002年開始，台灣各地方縣市都開始禁止穿著過於暴露的檳榔西施，並以行政命令或法律加以規範，最初是台北市以及桃園市，之後遍及全台，在法規的限制下，如今僅有零星檳榔西施分布在郊區或交流道附近。

▼「檳榔西施好像都消失了？」話題引發網友熱議。（圖／翻攝自批踢踢）