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第58屆金馬獎11／27登場　myVideo線上直播免費看

▲第58屆金馬獎11／27登場，myVideo線上直播免費看。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲第58屆金馬獎11／27登場。（圖／廠商提供）

▲第58屆金馬獎即將登場，今年金馬獎官方指定線上直播由myVideo影音線上播出。(圖／翻攝myVideo官網)

記者黃稜涵／採訪報導

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第58屆金馬獎即將登場，究竟獎落誰家令影迷們相當期待，入圍大贏家由入圍12項的港片《濁水漂流》拿下，《月老》和《瀑布》則是以11項入圍緊追在後，而《美國女孩》也入圍7項大獎，今年金馬獎官方指定線上直播由myVideo影音線上播出。

▲myVideo金馬58 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼台灣大哥大影音事業處副處長邵珮如表示，今年針對主持人林柏宏有成立專區。（圖／記者楊詩益攝）

▲第58屆金馬獎11／27登場。（圖／廠商提供）

台灣大哥大影音事業處副處長邵珮如表示，「今年在策展上跟去年很類似，但是在今年針對於主持人林柏宏部分，我們成立一個專區，也就是喜歡林柏宏的朋友，可以在myVideo上面，把林柏宏過去一些好的作品、優秀的作品一次看個夠，今年我們特別收入入圍今年金馬最佳視覺效果獎的《複身犯》，另外由myVideo出品，入圍金馬獎6項大獎，最佳造型設計《男兒王》、最佳新演員《無聲》、最佳新導演《返校》、最佳劇情片《血觀音》等歷屆得獎強片皆在myVideo能看到」。

▲第58屆金馬獎11／27登場。（圖／廠商提供）

▲今年金馬獎影帝影后競爭相當激烈。

今年金馬獎影帝影后競爭相當激烈，其中影帝以邱澤和張震呼聲最高，而《美國女孩》和《瀑布》更是同時入圍兩位影后，有別於以往必須守在電視機前，現在有更多人喜歡透過直播觀看金馬獎，民眾紛紛表示「比較方便，隨時隨地就可以看」、「用直播的方式收看可以跟朋友一起討論」。

▲myVideo金馬58 。（圖／記者楊詩益攝）

▲民眾表示「今年會透過過直播觀看金馬獎，因為隨時隨地就可以看」。

「歡迎全台灣所有的朋友，都可以免費打開myVideo， 就可以看得到今年金馬的典禮直播」 邵珮如指出，民眾除了可以免費觀看金馬獎頒獎典禮線上直播，並推出「myVideo金馬線上影展」，除了可觀看歷年入圍得獎作品，也在myVideo「0元館」推出限時免費看活動，能隨時享受精彩電影，「在策展專區會不定期有一些精美彩蛋，另外還有簽到送領看片金的活動，這些都是屬於金馬時節我們提供給大家的」。

▲第58屆金馬獎11／27登場。（圖／廠商提供）

▲▼myVideo金馬年卡方案，每天只要花不到4元，就能看上萬部的影音內容，還能加碼抽好禮。

▲第58屆金馬獎11／27登場。（圖／廠商提供）

想要看更多精彩好片，可以申辦myVideo金馬年卡方案，每天只要花不到4元，就能在360天暢看電影、戲劇、動漫等上萬部的影音內容，還會再送你100元看片金，另外還有機會可以抽中SONY智慧大電視以及myVideo與金馬聯名的VIP禮，11/27記得下載myVideo APP或到myVideo官網、智慧電視線上觀看金馬獎頒獎典禮直播，一起迎接影帝影后的誕生。

▼11/27線上觀看金馬獎頒獎典禮直播，一起迎接影帝影后的誕生

▲myVideo金馬58 。（圖／記者楊詩益攝）

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