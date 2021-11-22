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社會 社會焦點 保障人權

批周玉蔻「惡毒至極的側翼」　朱學恒挨告公然侮辱結果出爐

▲▼廣播主持人周玉蔻。（圖／記者李毓康攝）

▲周玉蔻發起抵制台北冠軍牛肉麵活動，遭指為惡毒側翼、下流。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

媒體人周玉蔻去年在台北市萊牛風波中，發起民眾抵制店家活動，名嘴朱學恒在網路直播批周「就是惡毒至極的側翼」、「噁心」、「下流」，周玉蔻憤而提告公然侮辱，檢察官勘驗朱的直播影片後認為，朱是對公眾關心的食安議題，質疑周玉蔻濫用媒體聲量，出於善意合理評論，也非無端或恣意謾罵，22日處分不起訴。

前行政院發言人丁怡銘在2020年11月12日記者會中，說出台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承牛肉麵」使用含萊克多巴胺的牛肉，業者隨即提出檢驗報告澄清，引爆政治風波，周玉蔻同月15日在臉輸粉專發文，指皇家傳承是風波中唯一受益者，發起抵制拒吃活動。

▲▼朱學恒談抖內送花堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱學恒認為周玉蔻濫用媒體聲量，未善盡監督政府之責。（資料照／記者屠惠剛攝）

朱學恒隔天就在自己的臉書粉專以及Youtube直播，批「今天有一個非常惡毒的側翼，沒有關係，就是周玉蔻」，「惡毒至極的側翼」、「我跟你講，周玉蔻真的很噁心」、「我不在乎啊，我說她下流」、「你花了一輩子的時間研究牛肉，開店推廣，國際參賽，誠誠懇懇開店，指因為執政黨要鬥爭政敵，你不願意參與，不願意低頭，現在側翼就要抵制你辛苦幾十年的店面和牛肉麵，這跟強盜有甚麼兩樣？」

朱學恒並在直播中表示，「蘇欲靜而蔻不止，蘇貞昌明名想要把牛肉麵事件只寫了，但周玉蔻覺得自己可以帶風向繼續亂，……結果在她號召台派抵制之後！」周玉蔻不滿遭污衊，控告朱學恆涉嫌公然侮辱及加重誹謗罪。

▲▼行政院發言人丁怡銘請辭獲准。（圖／行政院提供）

▲前行政院發言人丁怡銘去年因萊牛風波請辭下台。（圖／資料照）

但朱學恒到案表示，他是合理懷疑周玉蔻經營的放言科技公司多次得標政府標案，針對政府欺負小老百姓的行為才會未盡監督之責，甚至以媒體的力量共同抵制，他查證後認為周玉蔻行為有違公義，才在網路直播中評論。

檢察官勘驗直播影片，認為朱學恒是要還原麵店牛肉是否含有萊劑的真相，因食安問題攸關社會大眾身心健康甚鉅，是可受公評之事，同時放言公司2018年成立後，確實多次取得政府標案，朱學恒出於善意而合理發表評論，並非全然無據，即使用語讓周玉蔻感覺不悅，但是在對具體事件評論後，夾雜個人意見及情緒性用語，並非無端、不實指摘或恣意謾罵，應受《憲法》保障，因此處分不起訴。

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周玉蔻朱學恒萊克多巴胺牛肉麵惡毒側翼抵制直播公然侮辱加重誹謗

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