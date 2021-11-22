批周玉蔻「惡毒至極的側翼」　朱學恒挨告公然侮辱結果出爐

▲周玉蔻發起抵制台北冠軍牛肉麵活動，遭指為惡毒側翼、下流。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

媒體人周玉蔻去年在台北市萊牛風波中，發起民眾抵制店家活動，名嘴朱學恒在網路直播批周「就是惡毒至極的側翼」、「噁心」、「下流」，周玉蔻憤而提告公然侮辱，檢察官勘驗朱的直播影片後認為，朱是對公眾關心的食安議題，質疑周玉蔻濫用媒體聲量，出於善意合理評論，也非無端或恣意謾罵，22日處分不起訴。

前行政院發言人丁怡銘在2020年11月12日記者會中，說出台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承牛肉麵」使用含萊克多巴胺的牛肉，業者隨即提出檢驗報告澄清，引爆政治風波，周玉蔻同月15日在臉輸粉專發文，指皇家傳承是風波中唯一受益者，發起抵制拒吃活動。

▲朱學恒認為周玉蔻濫用媒體聲量，未善盡監督政府之責。（資料照／記者屠惠剛攝）

朱學恒隔天就在自己的臉書粉專以及Youtube直播，批「今天有一個非常惡毒的側翼，沒有關係，就是周玉蔻」，「惡毒至極的側翼」、「我跟你講，周玉蔻真的很噁心」、「我不在乎啊，我說她下流」、「你花了一輩子的時間研究牛肉，開店推廣，國際參賽，誠誠懇懇開店，指因為執政黨要鬥爭政敵，你不願意參與，不願意低頭，現在側翼就要抵制你辛苦幾十年的店面和牛肉麵，這跟強盜有甚麼兩樣？」

朱學恒並在直播中表示，「蘇欲靜而蔻不止，蘇貞昌明名想要把牛肉麵事件只寫了，但周玉蔻覺得自己可以帶風向繼續亂，……結果在她號召台派抵制之後！」周玉蔻不滿遭污衊，控告朱學恆涉嫌公然侮辱及加重誹謗罪。

▲前行政院發言人丁怡銘去年因萊牛風波請辭下台。（圖／資料照）

但朱學恒到案表示，他是合理懷疑周玉蔻經營的放言科技公司多次得標政府標案，針對政府欺負小老百姓的行為才會未盡監督之責，甚至以媒體的力量共同抵制，他查證後認為周玉蔻行為有違公義，才在網路直播中評論。

檢察官勘驗直播影片，認為朱學恒是要還原麵店牛肉是否含有萊劑的真相，因食安問題攸關社會大眾身心健康甚鉅，是可受公評之事，同時放言公司2018年成立後，確實多次取得政府標案，朱學恒出於善意而合理發表評論，並非全然無據，即使用語讓周玉蔻感覺不悅，但是在對具體事件評論後，夾雜個人意見及情緒性用語，並非無端、不實指摘或恣意謾罵，應受《憲法》保障，因此處分不起訴。

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