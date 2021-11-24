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直播吞農藥自殺網紅「骨灰」被調包配冥婚　嫌犯稱：成功可賺30萬

▲大陸網紅直播喝農藥自殺死亡，骨灰還被殯儀館火化工盜賣欲配冥婚。（圖／翻攝新京報）

▲網路主播「羅小貓貓子」直播喝農藥自殺死亡，骨灰被殯儀館火化工盜賣欲配冥婚。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

大陸湖南一名網路主播「羅小貓貓子」10月在直播喝農藥自殺，經搶救無效去世，遺體在山東省濟寧市汶上縣火化。當地民眾爆料，「羅小貓貓子」的骨灰被殯儀館火化工掉包，用以配陰婚（冥婚）牟利，爆料人還指，陰婚配成功可掙5至7萬元人民幣（約21萬元至30萬元新台幣），部分殯葬業者也加入這條黑色產業鏈。

▲大陸網紅直播喝農藥自殺死亡，骨灰還被殯儀館火化工盜賣欲配冥婚。（圖／翻攝新京報）

▲涉事的山東濟寧汶上縣殯儀館。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，汶上縣殯儀館火化工邵某偷換死者骨灰，當地殯葬從業者張某和雷某某負責尋找買家、運輸骨灰。嫌疑人張某妻子稱，買家未相中骨灰，陰婚未配成功。目前，「羅小貓貓子」骨灰已被家屬帶回湖南，3名嫌疑人因涉嫌盜竊骨灰罪被警方刑事拘留。

▲鬼新娘。（圖／CFP）

▲大陸官方雖明文禁止「冥婚」，部分地區仍持續盛行「鬼新娘」的習俗。（圖／CFP）

據了解，在大陸多地仍風行「冥婚」習俗，甚至形成一條暗黑產業鏈，進入現代社會後，「鬼新娘」難尋，因此，殯葬業者和殯儀館人員在這條黑色產業鏈上扮演極為重要的角色。地方習俗認為，祖墳中有一座孤墳會影響後代昌盛，這才興起替死者辦冥婚的想法，年輕女性屍體、骨灰便成為「商品」供活人交易。

這起網紅骨灰被調包牟利的事件，不僅當地公安部門介入調查，山東省民政相關系統也啟動逐級清查的行動，重點針對轄內殯儀館進行整治。外界分析，這起事件中的「骨灰供應鏈」由火化工邵某負責偷換、雷某某負責運送、張某負責聯繫買家，「若不是內部人舉報，恐怕女主播家屬也很難發現骨灰早已被調包。」

羅小貓貓子是一名網路女主播，有憂鬱症傾向，她在10月15日時的一場直播中喝農藥自殺，當時甚至有網友鼓譟留言，「快喝吧」；「別開玩笑了」。也有網友意識到事情嚴重，急忙通知警方處理，不過，警方到場後將其送醫已回天乏術。

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