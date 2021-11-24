超商店員被刺死是「冰山一角」　柯文哲：疫情使社會有不安的力量

▲柯文哲出席「智慧政府市民e同行」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

桃園龜山發生超商男店員因規勸客人戴口罩遭刺死事件，由於先前還發生過屏東挖眼案、台中店員提醒酒醉顧客反遭毆打事件，今年下半年連續出現3起規勸民眾戴口罩反遭攻擊事件，使人心惶惶。台北市長柯文哲24日表示，這幾個案子只是冰山一角，代表社會有不安力量在醞釀，更反映出疫情至今有相當比例的民眾受損，造成貧富懸殊更厲害。

被問到怎麼看超商店員遭刺事件，內政部長徐國勇稱可帶辣椒水自保、桃園市長鄭文燦說店員1個不夠可請2個？這是否算是失言？柯文哲24日上午出席「智慧政府 市民e同行」記者會時回應，最近為了戴口罩事情，便利商店店員為叮嚀大家戴口罩，反而被打、被挖眼、被殺的事件很多。

柯文哲表示，自己誠實地講，「這是冰山之一角，反映出社會有不安的力量。」從數據上分析，現在發生通貨膨脹，而2020年台灣GDP是成長的，但大家都很清楚，若GDP成長且很多房地產、股票獲利高，那代表一定有人會比較差，疫情下確實有很多地區或特殊階層受傷，所以最近在想，如何給這些因為疫情受損的人補償、救濟。

柯文哲提到，這問題要誠實面對，例如營建物價從2020年1月至今不到24個月，已經上漲16％，可預測明年會出現一大堆工程法律糾紛，「很簡單，殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做。」整個市府為此動用副市長重新整理所有預算，或是乾脆卡掉幾個預算，挪來補其他工程缺。

柯文哲指出，這問題不需要他批評，相信網路、PTT罵聲一堆，但務實且誠實地講，這反映疫情到現在有相當比例的民眾受損，且在通貨膨脹的情況下，使貧富懸殊更加厲害，「有些人實質受損，這些人就變成社會不安的力量，所以每次講說對窮人好，並不是施捨、憐憫，而是保護自己，（因為）社會上很多人生活不愉快就會偷、搶。」

最後，柯文哲強調，最近這幾個案子只是冰山一角，「社會有不安力量在醞釀」。