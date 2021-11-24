12月辦雙城論壇！柯文哲：台、陸各有堅持　盼透過交流達「互相諒解」

▲柯文哲出席「智慧政府市民e同行」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2021台北上海雙城論壇將於12月1日登場，外界解讀中國大陸在兩岸論壇中，會希望縣市首長做政治表態。台北市長柯文哲24日表示，台灣與中國大陸都有各自的堅持，希望透過交流讓彼此有善意，並以2017年世大運讓總統蔡英文上台說話為例，自己不贊成「你捅我一刀、我捅你一刀」方法，「捅來捅去傷口越來越大。」

柯文哲24日上午出席「智慧政府 市民e同行」記者會時，關於學者認為兩岸縣市論壇交流，陸方會希望政治首長做政治表態，柯文哲提到，過去很多人批評他善變，但其實自己「從頭到尾最一致」，從一開始就講5個互相，包括互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作和互相諒解。

柯文哲說，每次遇到中國大陸官員時，自己都會向對方說「我們彼此之間一定有困難，你有你的堅持，我有我的堅持。」所以常常要互相諒解，自己希望透過交流讓彼此有善意，才有辦法做到互相諒解，「要不然沒辦法。」

柯文哲認為，台灣還是有台灣的堅持，中國大陸也有其堅持，但在兩方都有堅持的情況下，是否能透過互相諒解來達成彼此都可接受方案；2017年世大運能舉辦就是個成功案例，「雙方都有堅持啊！我們這邊還是讓蔡英文以總統身份上去開幕。」過程中自己一定是要求讓蔡英文以總統身份上去講話，「但他（中國大陸）也有堅持，大家就要喬。」

最後，柯文哲強調，自己不太贊成「你捅我一刀、我捅你一刀」，捅來捅去傷口越來越大。