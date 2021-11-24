持續守護夜間治安　東港警至超商關懷建立熱線

▲東港警分局執行夜間超商等場所巡邏勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

鑒於近期國內發生超商店員遭暴力攻擊，東港警方除列入巡邏重點 勤務外，也利用巡邏時提醒店員遇到緊急狀況，如何在最短期內求助，確保人身安全，讓店員感覺很受用。

東港警分局表示，超商、金融機構、加油站、銀樓、學校、KTV 娛樂等場所，警方早已列入治安巡邏重點，而屬於轄區內特性的於農漁產品盛產期間，也規規劃了護農、護瓜等勤務，保護民眾生命財產安全。



東港警分局所屬6鄉鎮超商有44 家，各分駐（派出）所與超商業者都有建立聯繫窗口，為免超商店員因短期社會事件心生恐懼，警方昨（23）日利用深夜專案勤務警力，由興龍所所長黃奕鳴及林邊所所長李毅信分別帶班，複式再到數家超商關心夜班從業人員安全，告知派出所電話及宣導警政服務視訊報案 APP 相關功能。提醒店員遇危害事件或可疑對象，可即時通報以利警方迅速到場，另一方面亦希望超商店員成為警政治安工作的觸角，若發現可疑分子於超商消費或聚集，或疑似車手至店內 ATM 提領，亦可直接聯繫警方到場盤查。

東港警分局長林文煜表示，超商是夜間重要的治安要點，東港警會加強夜間超商周邊可疑人車盤檢，並持續與超商業者建立熱線，或成立通訊群組加強通報機制，也希望業者能提升自主防衛機制，提醒夜班人員安全意識，也呼籲民眾，若遇任何可疑對象或危害，請即時報案，遇糾紛口角衝突，勿以暴力解決，共同營造安全生活環境。