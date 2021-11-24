香港首劑疫苗接種率超7成　第二劑66.9%「為通關做好準備」

▲香港疫苗接種中心。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港新冠疫苗覆蓋率不斷提高，截至23日，已有超過7成民眾接種了第一劑，達到當局最初期望的集體免疫屏障比例，第二劑的接種率也來到66.9%。隨著中港疫情趨緩，兩地有望在12月底有條件通關，港府又爭取在明年2月全面通關。

據港府公佈數據，截至23日，已有471萬3454人接種了首劑COVID-19疫苗，佔人口的70%，這也是年初政府為民眾免費施打疫苗以來的最高比例。

另外，已接種兩劑疫苗的有450萬8255人，佔人口的66.9%。按照規定，民眾需要接種兩劑疫苗，期間相隔一段時間接種。另外，有超過9.6萬人已接種第三針。

據《香港01》報導，港中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港達到七成接種率，算是一個里程碑，到11月才達成，步伐「稍慢」。

他接著指出，港府應盡量提高接種率，並推動第三針接種，以準備通關和減低第五波爆發的風險，確保醫療系統不會崩潰，他認為如推行「疫苗護照」可以有助提升接種率。

▲香港第二劑疫苗接種率超過6成。（資料圖／路透社）

為了再提高接種率，香港將接種科興疫苗的年齡下限則由18歲下調至12歲，與接種BNT疫苗的年齡看齊，下月2日起生效。

公務員事務局局長聶德權則發文呼籲市民繼續努力，未打第一劑的市民盡快打，尤其是長者，合力提高接種率，為通關做好準備。