　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港首劑疫苗接種率超7成　第二劑66.9%「為通關做好準備」

▲▼ 新冠肺炎,新冠疫苗,香港,香港疫苗接種中心,林鄭月娥 。（圖／路透）

▲香港疫苗接種中心。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港新冠疫苗覆蓋率不斷提高，截至23日，已有超過7成民眾接種了第一劑，達到當局最初期望的集體免疫屏障比例，第二劑的接種率也來到66.9%。隨著中港疫情趨緩，兩地有望在12月底有條件通關，港府又爭取在明年2月全面通關。

據港府公佈數據，截至23日，已有471萬3454人接種了首劑COVID-19疫苗，佔人口的70%，這也是年初政府為民眾免費施打疫苗以來的最高比例。

另外，已接種兩劑疫苗的有450萬8255人，佔人口的66.9%。按照規定，民眾需要接種兩劑疫苗，期間相隔一段時間接種。另外，有超過9.6萬人已接種第三針。

據《香港01》報導，港中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港達到七成接種率，算是一個里程碑，到11月才達成，步伐「稍慢」。

他接著指出，港府應盡量提高接種率，並推動第三針接種，以準備通關和減低第五波爆發的風險，確保醫療系統不會崩潰，他認為如推行「疫苗護照」可以有助提升接種率。

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港疫情 。（圖／路透社）

▲香港第二劑疫苗接種率超過6成。（資料圖／路透社）

為了再提高接種率，香港將接種科興疫苗的年齡下限則由18歲下調至12歲，與接種BNT疫苗的年齡看齊，下月2日起生效。
公務員事務局局長聶德權則發文呼籲市民繼續努力，未打第一劑的市民盡快打，尤其是長者，合力提高接種率，為通關做好準備。

ET快訊
快訊／32歲護理師彩虹橋下輕生　身體懸半空
超商「包裹取貨」新規定　客傻：騙人的吧！鄉民戰翻
汪小菲離婚後首發聲！　最新行蹤曝
賓士高速「插進超商」畫面曝！　店員慘斷腿
許維恩白紗照曝！「露半球」甜吻王家梁閃爆
遠東遭陸開罰20億天價！　國台辦開嗆：心知肚明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港法官收到「爛肉恐嚇信」　寄件者疑為「流亡台灣港人」

直播吞農藥自殺網紅「骨灰」被調包配冥婚　嫌犯稱：成功可賺30萬

香港首劑疫苗接種率超7成　第二劑66.9%「為通關做好準備」

4地質員進「凶險哀牢山」全身亡！一人遺體面帶笑容　可能死因曝

台商怎界定「台獨金主」紅線？　國台辦：該不該捐助「心知肚明」

快訊／帽T殺手成「籠中鳥」何時遣返？　國台辦：進一步核實中

城管狗咬傷78歲老太太！耍特權還拿出警棍　牽出百萬案外案GG了

美民主峰會邀台灣拒大陸　國台辦：涉台稱謂錯誤，堅決反對

習近平召開全軍會議：着力建設「一切為了打仗的後勤」

福建「通橋」金門、馬祖？　國台辦：已完成初步技術方案

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

兒忤逆老媽！壯爸秒站起「想K爆」　網見他魁梧身形：差點見上帝XD

香港法官收到「爛肉恐嚇信」　寄件者疑為「流亡台灣港人」

直播吞農藥自殺網紅「骨灰」被調包配冥婚　嫌犯稱：成功可賺30萬

香港首劑疫苗接種率超7成　第二劑66.9%「為通關做好準備」

4地質員進「凶險哀牢山」全身亡！一人遺體面帶笑容　可能死因曝

台商怎界定「台獨金主」紅線？　國台辦：該不該捐助「心知肚明」

快訊／帽T殺手成「籠中鳥」何時遣返？　國台辦：進一步核實中

城管狗咬傷78歲老太太！耍特權還拿出警棍　牽出百萬案外案GG了

美民主峰會邀台灣拒大陸　國台辦：涉台稱謂錯誤，堅決反對

習近平召開全軍會議：着力建設「一切為了打仗的後勤」

福建「通橋」金門、馬祖？　國台辦：已完成初步技術方案

15歲遭性侵⋯養父原答應「會當自己孩子」　全球7.36億婦女曾受暴

歐洲入冬大爆發！羅馬尼亞疫苗接種率38%　「太平間塞爆」哭聲不斷

新店槍擊案兇嫌潛逃廈門　侯友宜：兩岸同心、全力辦案

持續守護夜間治安　東港警至超商關懷建立熱線

蔡英文揭海空戰力提升條例3大重點　「守衛家園寸步不讓！」

LINE貼圖邁入10周年　上架貼圖超過810萬組

王建民幽默發文：幸好我只拿棒球和手套　網友熱議蔡其昌也留言

正妹健身自拍　驚見變態男偷拍她「渾圓形狀」！6秒噁爛片惹怒網

12月辦雙城論壇！柯文哲：台、陸各有堅持　盼透過交流達「互相諒解」

偷拍大S婚禮糗樣結10年仇！290億富豪「秒轉發汪S離婚PO文」　網虧爆

大陸熱門新聞

陸「台獨懲戒名單」不只3人　

女網紅「直播喝農藥」 亡　骨灰竟被殯儀館調包配冥婚

男慶祝生日　2天後左手臂被迫截肢

帽T殺手已成「籠中鳥」何時遣返？ 國台辦回應

台商怎界定「台獨金主」？　國台辦回應

她直播喝農藥亡　骨灰被掉包配冥婚

正妹增重10Kg從軍...驚人變化全場佩服

藝術照挨轟醜化中國人！攝影師陳漫道歉

上海市台協換屆圓滿成功

小米申請圖形商標　竟是董事長雷軍的個人簽名

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

陸團隊打破谷歌懸鈴木「量子霸權」神話 奪超算界戈登貝爾獎

當街追砍孕婦！他用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

福建「通橋」金馬？國台辦：完成初步方案

更多熱門

相關新聞

超商店員被刺死　柯：僅冰山一角

超商店員被刺死　柯：僅冰山一角

桃園龜山發生超商男店員因規勸客人戴口罩遭刺死事件，由於先前還發生過屏東挖眼案、台中店員提醒酒醉顧客反遭毆打事件，今年下半年連續出現3起規勸民眾戴口罩反遭攻擊事件，使人心惶惶。台北市長柯文哲24日表示，這幾個案子只是冰山一角，代表社會有不安力量在醞釀，更反映出疫情至今有相當比例的民眾受損，造成貧富懸殊更厲害。

打完AZ才4天　他嗜睡送醫腦出血死亡

打完AZ才4天　他嗜睡送醫腦出血死亡

彭博防疫韌性排行榜　台灣從第2跌到31名

彭博防疫韌性排行榜　台灣從第2跌到31名

紐西蘭明年4月30日開放國際旅客入境

紐西蘭明年4月30日開放國際旅客入境

129萬人手刀搶爆BNT　僅剩10萬劑

129萬人手刀搶爆BNT　僅剩10萬劑

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗香港疫情疫苗接種率群體免疫

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

理科太太首鬆口曝離婚主因！找「婚姻諮商」也失敗

網求試穿性感背心　許瑋甯「直播更衣」辣翻

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

快訊／昆凌爆家中出意外「頭部撞傷」急取消活動

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面