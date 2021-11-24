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社會 社會焦點 保障人權

女駕駛遭追撞車毀人傷求償百萬　超速男只須賠15萬原因曝

12星座遭遇車禍反應大不同　牡羊下車愛裝熟、巨蟹車上耍自閉（圖／達志示意圖）

▲王姓女子開車遭高速追撞，求償卻因自身有過失只能賠一半。（圖／達志示意圖）

記者黃哲民／台北報導

北市1名王姓男子前年開車在限速60公里路段，以時速125公里高速追撞王姓女子駕駛的轎車，王女和車內1位女乘客受傷，怒告王男求償共106萬餘元，但台北地院審理發現，王女看見前方塞車、沒保持安全距離就貿然變換車道，應負一半過失責任，再扣除她為新車加油等無關花費，判王男僅須賠償15萬餘元，可上訴。

本案發生於前年（2019年）9月11日凌晨2時許，王男（21歲）開車行經北市環河快速道路南下方向，沒注意前方遠處外側有事故、正在塞車，仍在限速60公里路段以時速125公里飆駛內側車道，不料王女開車在前突然向左切入，王男一頭撞上，猛烈撞擊造成2車嚴重損毀，王女和車內1位女乘客也分受肩頸、胸腹擦挫傷，送醫急救幸無大礙。

王女事後主張修車花費73萬餘元，隔年買新車代步，加油與保養等花費共2萬餘元，告王男全額求償，王女和女乘客另自稱受傷後承受身心痛苦，要求王男一併賠償2人精神慰撫各15萬元。

王男自認有錯，但反駁王女和女乘客的醫藥費各僅480元，卻求償精神慰撫共30萬元，太貴了，何況王女沒注意安全距離就貿然變換車道、沒禮讓直行車先行，至少應負一半過失責任。

法官審理認為王女修車有58萬餘元是零件費用，應折舊計算為5萬餘元，修車只能求償21萬餘元，至於王女主張因另買新車而加油、保養共2萬餘元，法官指王女本來每天就須開車代步，加油、保養更是必要開銷，並非因本案車禍而新增，王女此部分不得求償。

法官也把王女2人求償的精神慰撫降為各5萬元，更重要的是，法官依照王男座車行車記錄器事發時所錄畫面，認定王女向左切換車道時，的確沒保持安全距離並禮讓後方直行車，雖然畫面顯示事故前，王男車速高達每小時125公里，碰撞時降為時速109公里，已達危險駕駛程度，王女仍應負50%過失責任。

法官據此判決王男僅須賠償王女和女乘客各13萬餘元與2萬餘元，可上訴。王男本件刑案部分，因留在現場向警員自首肇事，被依過失傷害罪輕判拘役55天、得易科罰金5萬5000元，上訴後，經法官裁定停止審判，待民事求償判決確定後再恢復審理。

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