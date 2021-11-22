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老神棍開行動淫車騙色「馬上風」　3女學生遭性侵逾500次才知被騙

▲▼洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲自稱相命師的洪姓神棍改裝行動改運車，在車內性侵女信徒逾500次。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者黃哲民／台北報導

自稱相命師的洪姓神棍以直接灌注陽氣為女信徒去陰等幌子，涉多次性侵女信徒，還改裝1輛行動改運車，鋪設排水管線讓遭他姦淫的被害人就地清洗下體滅證，3名被害人共被性侵超過500次，洪男去年逞慾時突然中風，淫行才曝光，新北地檢署認定洪男以鬼神靈異壓抑被害人性自主決定權，今依強制性交等罪嫌起訴。

▲▼洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲檢警在洪姓神棍住處神壇搜出多項證物。（圖／記者陳豐德翻攝）

據悉，洪男領有《中國道教玄門道法協會》合格證書，更是《中華民國星象學會》的榮譽會員，平時擺攤替人看相算命、自稱相命師，2016年8月間，他對1位大二女學生宣稱「妳體內卡陰，若不治療，會有子宮肌瘤，未來沒有好姻緣，將死於非命、家中祖先不得安寧」等語。

女大生驚嚇不已，就在洪男的行動改運車內全身脫光讓洪男作法改運，洪男拿毛筆沾紅墨水裝模作樣在女大生胸、背和私處劃圓寫字，然後誆稱「用毛筆效果不好」、「用手才能碰到子宮裡面，碰到肌瘤」，騙女大生讓他用手指性侵得逞，最後更直接性交，女大生直到畢業時，2年間共遭洪男性侵50次。

▲▼洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲自稱相命師的洪姓神棍改裝行動改運車，內有床鋪與排水管線。（圖／記者陳豐德翻攝）

女大生不但獻身又付錢供養洪男，同年（2016年）12月還介紹1位高二學妹給洪男，洪男嚇唬女高中生「不接受宗教儀式，會變得很慘！有子宮頸癌跟乳癌，19歲就會死掉！爸媽會離婚！」女高中生迷信鬼神、不敢違逆洪男，跟學姊一樣遭洪男在行動改運車內性侵得逞，還被洪男要求直接在車內沖洗下體，從車內鋪設的排水管線排出車外滅證。

洪男同一時間另騙1名出車禍的女專科生「要作法，身後跟著很多『魔神仔』，定期作法可以預防乳癌」等語，藉此到女專科生住處劃符念咒後再性侵得逞，前後共5次。

去年（2020年）3月6日，洪男在行動改運車內性侵已就讀大學一年級的女高中生，突然中風倒下，每次都會旁觀洪男對學妹「作法」的學姊，趕緊通知洪男同居女友到場作法搶救，並把洪男從新北送到台北、宜蘭等地，但都救不醒，最後送回桃園就醫，宣稱洪男被「鬼附身」，但醫師診斷確認洪男中風了。

▲▼洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲自稱相命師的洪姓神棍號稱「鐵口直斷」能改運。（圖／記者陳豐德翻攝）

此事讓3名被害人夢醒，紛紛提告，女高中生更是揮不去洪男從她身上倒下的畫面，她後來交男友說出心事，表示遭洪男「騙身體」，從每周至少2次增加到至少4次，3年多共被性侵486次。

新北檢獲報，今年（2021年）7月搜索洪男在桃園蘆竹的住家神壇，並拘提洪男到案、查扣行動改運車與法器等物，但有1名被害女子不提告。檢方偵辦認定洪男以鬼神之說、靈異災厄嚇唬被害人遭鬼魅纏身、運氣不佳等，使被害人心生畏懼，壓抑性自主決定權而任由洪男性交，且毫無悔意、惡性重大，今依強制性交、強制猥褻等罪嫌起訴，並建請法官從重量刑。

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