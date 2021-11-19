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韓國瑜告贏了！台聯主席爆他黑底「北聯韓副」　判賠60萬道歉7天

▲韓國瑜、張善政出席「重返國際舞台之青創座談」。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜告劉一德求償並要求公開道歉。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

台聯黨主席劉一德2019年開記者會爆料，指當時國民黨總統候選人韓國瑜曾是少年犯、跟北聯幫大哥「仔仔」饒台生一起犯過案，更指韓曾在「台南大林路少年觀護所」坐牢、綽號「韓副」。韓氣憤劉抹黑造謠，提告求償，台北地院今判劉應賠精神慰撫60萬元，並在劉個人臉書置頂公開刊登道歉啟事連續7天，可上訴。

雙方當事人與律師今都沒到庭聆判。本案源於韓國瑜2019年擔任高雄市長期間，受國民黨提名競選總統，卻被劉一德爆料指稱他有黑底，甚至具體說他跟過黑幫大哥「仔仔」、曾被收容到「台南大林路少年觀護所」，韓國瑜不滿劉無中生有、抹黑造謠，告劉涉犯妨害名譽等罪嫌。

▲台聯黨主席劉一德。（圖／翻攝自Facebook／台灣團結聯盟）

▲台聯黨主席劉一德。（圖／翻攝自Facebook／台灣團結聯盟）

台北地檢署調查確認台南少觀所現存資料，並無韓國瑜遭收容的紀錄，但認定劉一德確實已盡到查證責任，並確信自己看法是真的才對外公開，雖然與事實真相有出入，但無法認定劉惡意虛構，將劉不起訴。

韓國瑜另提本件求償案，北院開庭時，劉一德委由律師出庭辯稱，他當初是依據媒體人黃光芹執筆的韓國瑜自傳，書中提到韓國瑜年少時曾犯下「不好寫進書裡的錯誤」，加上韓國瑜讀高中時，從自由中學轉學到恆毅中學但沒畢業，最後去讀陸軍官校專修班，「高中畢業應該不難，沒畢業一定是有不尋常的狀況」。

劉一德透過律師更指稱，綜合韓國瑜擔任立委時有打人行為，所以他「合理推論」韓國瑜曾是少年犯、且坐過牢。律師強調劉爆料前已多方查證，包括請民進黨立委柯建銘向大林少觀所查證，但柯建銘表示立委不能查這個，劉另動員醫師潘建志等黨工查證，找到「有人證稱韓國瑜曾混跡北聯幫」。

韓國瑜委任律師當庭反駁，強調韓國瑜讀恆毅高中沒畢業不等於坐過牢，去讀陸軍官校、在國會打架也不等於坐過牢，而且「曾在立法院打過架的立委不勝枚舉，難道都可以合理推論曾是少年犯、坐過牢嗎？」韓的律師更批劉所稱指證韓國瑜曾混北聯幫的證人，身分不明，根本是幽靈抗辯。

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