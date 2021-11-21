台南新化台39線「連環撞」　10車6人受傷送醫

記者林悅／台南報導

67歲馮姓男子21日下午開車行經台39線1處路口時，先與外側道機車發生擦撞，馮男疑一時緊張誤踩油門，車子往前衝，一路追撞路口停等紅燈的9部汽機車，造成共10車受損、6人輕重傷，現場一片狼藉凌亂，台南市消防局據報出動救護車，將傷者送醫救治，目前肇事原因及相關責任由台南市警新化分局調查處理中。

▲台南市新化區崙頂里台39線與市道180甲線路口，發生自小客車與機車擦撞後，再衝撞路口停等紅燈的汽機車，造成2汽車、8機車及6人輕重傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局於21日下午2時多據報，台南市新化區台39線高鐵橋下大智路口，發生轎車擦撞機車後，轎車駕駛疑一時緊張，連續追撞路口停等紅燈的多部汽機車，有人受傷，需救護送醫，消防局馬上派出大灣 保西 永康 復興分隊消防救護人車前往救援。消防人員到場後發現計有6人受輕、重傷，傷勢較重者頭部及腿部骨折，意識都清楚意，馬上以救護車分別送醫救治。

台南市警新化分局據報，迅速派員到場，除管制疏導交通，並進行勘查測繪蒐證，警方調查指出，該車禍發生在21日下午2時13分許，地點在新化區崙頂里台39線與市道180甲線路口，當時67歲馮姓駕駛人駕駛自用小客車，沿台39線慢車道北往南行駛，至事故路口疑操作不當，適有林姓駕駛駕駛機車，沿同向、同車道、右側、後方、直行駛來發生碰撞，馮男車子肇事後失控衝向180甲線東向車道，再接續碰撞康姓駕駛駕駛之機車、魏姓駕駛駕駛之機車、陳姓駕駛駕駛之機車、黃姓駕駛機車及附載徐姓乘客、陳姓駕駛之機車、張姓駕駛駕駛之機車、李姓駕駛駕駛之機車及陳姓駕駛駕駛之自小客車。

車禍造成林姓駕駛顱內出血及顱底骨折、魏姓駕駛左小腿骨折、徐姓乘客右手腕擦挫傷，均送往永康區奇美醫院就醫。另傷者康姓駕駛及張姓駕駛均多處擦挫傷，送往衛生福利部台南醫院新化分院就醫（均已出院），另陳姓駕駛則自行就醫。

經新化分局對肇事者馮姓駕駛及其餘駕駛現場施以酒精濃度呼氣值檢測，值為0.00mg/L。警方懷疑馮男疑肇事後一時緊張誤踩油門，造成車子不但沒有煞停反而加速衝向大智路口上停等紅綠燈的汽機車肇事。車禍造成2部汽車、8輛機車受損、6人輕重傷，現場一片狼藉凌亂。目前真正肇事原因及相關責任由台南市新化分局警方調查處理中。