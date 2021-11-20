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縣道139乙路況改善速限僅40　民眾吃罰單批被政府當提款機

▲南投縣道139乙限速僅40公里。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣道139乙線限速僅40公里（下同）。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

有民眾日前開車行經南投縣道139乙鹿鳴路段，爾後竟收到超速罰單，發現該路段速限僅有40公里，荷包痛失1800元，哀怨將罰單翻拍PO上網，直呼「開61公里就被開單」，引起網友議論紛紛，認為政府又將人民當成提款機；南投縣政府回應，該路段交通經拓寬改善後已順暢許多，將會勘研議提升速限至60公里的可行性，降低民怨。

南投縣道139乙線沿八卦山台地延伸，為銜接南投市和名間鄉的山區往來要道，過去因路線崎嶇狹窄和行車安全考量，縣府將速限訂為40公里；不過當地民眾質疑，139乙線道路狀況已改善許多，尤其是約1公里長又有雙線道的鹿鳴路段路面平順、路線筆直，一個不注意就可能超速，相當不合理。

▲南投縣道139乙限速僅40公里。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣道139乙限速僅40公里。（圖／記者高堂堯攝）

南投縣工務處表示，139乙線經長期的路面拓寬、截彎取直工程後，包括鹿鳴路段等多處已不再像以前那麼危險，不過最初的速限40公里從未進行檢討調整，確實容易引發民怨，近期將派員赴現地進行會勘、評估，朝調升速限到60公里的方向做努力。

縣府工務處和縣警局也呼籲，無論路況好壞或速限高低，民眾都應遵守交通規則和道路速限等標示，確保自身和其他用路人的行車安全、避免車禍發生。
 

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