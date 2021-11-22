把女兒當性奴4年！單親狼父自認「情堪憫恕」　重判16年確定

▲北市少女遭生父淫辱4年，自認反抗無用，「所以我就躺著不動」。（示意圖／達志影像）

記者黃哲民／台北報導

北市1名李姓單親爸把親生女兒當性奴，從女兒13歲起淫辱長達4年，少女向師長揭發，吐露反抗沒用，又怕爸爸被抓去關，「所以我就躺著不動」。李男竟說女兒性成癮，他不忍相依為命的女兒跟多位男同學上床被利用，自認「情堪憫恕」，最高法院批李男亂倫舉動令人髮指，依加重強制性交等91罪合併判刑16年定讞。

李男曾犯《妨害國幣懲治條例》等罪，被判刑6年2月入獄，2014年5月假釋獨自扶養幼女，2017年3月起，李男多次帶當時13歲、就讀國中一年級的女兒到精神科就醫，宣稱女兒屢遭男同學騷擾而恐懼不安，也數度通報女兒遭男同學性侵，李男更因掌摑女兒辱罵，被家暴中心列管。

但少女2019年4月忍無可忍，向師長說出實情，從2016年6月起，她就在家遭父親摸摸、親親進而奪去童貞，最後一次是在同年3月底，她曾反抗，也說過不喜歡，父親完全不理會，還告訴她「這件事情講出來，我又要被抓去關」，少女說父親出獄沒多久、不希望父親又被關，「所以我就躺著不動，等他結束再去整理」，可是心裡真的很不情願，「只能想著快點結束」。

少女說父親平常很疼她、好像把她當成女朋友，她若5到10分鐘沒回覆父親的訊息，父親就會打電話查勤問她在哪裡、做什麼，父親也曾傳道歉訊息給她，卻又要她看完刪掉，少女甚至「反省」似乎不應該揭發此事，因為有幾次是她主動向父親要求做愛，目的是不讓父親懷疑她在外結交男友、以免父親持續監控她。

李男到案沒否認跟女兒亂倫，卻大言不慚辯稱這是一件「竭盡心力向外求助仍無法逃脫的悲劇，有難以為外人道之苦楚」，因為女兒性成癮、讀國中後與多位男同學性交，他帶女兒就醫無法改善，他和女兒相依為命、感情深厚，不忍心女兒的性慾遭「居心叵測的男人利用」、因而受到情慾綑綁而染上性病甚至懷孕，所以「迫於無奈與女兒性交」。

李男自稱動機「情堪憫恕」、應該減刑，更推稱亂倫次數沒有女兒說得那麼多，大概只有20幾次，而且多半有戴套，只有後來女兒吃避孕藥，他才4次沒戴套，律師並主張李男4年犯行應只論處1罪。少女表示，父親起初用磨蹭的，後來破處很痛，「我有哭」，之後次數很多，「我根本記不起有多少次數，每一年、每個月都不一樣」等語。

法官指少女證詞顯示內心充滿無奈，對於父親的亂倫舉動雖不願意，但基於親情依賴、害怕被父親再次入獄，「理性的掙扎與情結的糾結」下選擇隱忍屈從，任令父親對她身體予取予求，但少女不僅沒被診斷出罹患性成癮症，反而遭父親戕害而罹患憂鬱、創傷壓力症候群，對身心留下難以磨滅的傷害。

法官批李男除了淫辱親生女兒，甚至要女兒拿情趣用品自慰讓他拍成影片，為滿足個人性慾，違反倫常，「已令人髮指、人神共憤」，毫無情堪憫恕之處，法官依李男所稱購買90個保險套估算，認定李男猥褻、性交女兒與拍攝女兒猥褻影片共91次犯行，一、二審均依加重強制性交等罪合併判刑16年，最高院駁回上訴，全案定讞。