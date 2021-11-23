　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全斗煥生前政變還「血腥鎮壓」平民　南韓首度「不國葬」前總統

▲▼南韓前總統全斗煥。（圖／路透）

▲南韓前總統全斗煥過世，是首位不會舉行國葬的前總統。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

90歲的南韓前總統全斗煥今（23）日上午倒臥自家廁所病逝，由於他生前曾發起軍事政變，還在光州518民主運動動用武力血腥鎮壓平民，南韓政界與商界反應都相當冷淡，文在寅政府更表明，不會為全斗煥舉行「國葬」。全斗煥也成為南韓有國葬制度以來，首次不按國葬前總統規格治喪的前總統。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台發言人朴炅美23日在簡報會議上表示，「（全前總統）直到最後一刻前都還是未清楚交待歷史真相，對於其生前未曾表示出具有誠意的道歉，（青瓦台）表示十分遺憾。」

報導指出，與上個月逝世的前總統盧泰愚相比，文在寅政府在態度上呈現明顯的差別，因為盧泰愚過世後，青瓦台曾以文在寅總統的名義送上花環、派遣青瓦台秘書室長俞英民前往靈堂致哀，然而全斗煥病逝時卻態度冷淡。

▲▼盧泰愚、全斗煥於1996年在首爾出庭受審。（圖／達志影像／美聯社）

▲盧泰愚、全斗煥於1996年在首爾出庭受審。（圖／達志影像／美聯社）

報導分析，盧泰愚雖然和全斗煥被並稱「雙十二政變」、「518光州民主運動」的兩大元兇、同時接受法庭審判，但盧泰愚晚年對光州事件中出動武力鎮壓平民一事多次表現出懺悔態度，甚至還曾與妻子等人到受難者墓園悼念，加上其擔任總統時在經濟、外交領域上有所建樹，這在朝野各界是無可否認的事實，因此文在寅政府的態度較為緩和。

不過，全斗煥直到死前一刻，都不曾針對光州事件道歉，甚至在其出版的《回顧錄》否認曾派遣軍隊鎮壓平民。

明年參選總統的李在明（執政黨，共同民主黨）、尹錫悅（國民力量，最大在野黨）、沈相奵（正義黨）、安哲秀（國民的黨）等4人皆表態不會出席全斗煥靈堂悼念。

南韓「國家報勳處」指出，由於全斗煥涉犯「內亂罪」被判刑，早已喪失在國家公墓安葬的資格。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
許瑋甯「直播更衣」試穿性感背心　辣露深V網友有求必應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全斗煥生前政變還「血腥鎮壓」平民　南韓首度「不國葬」前總統

快訊／美國宣布「釋出5000萬桶戰備石油」　油價穩定在每桶80美元

全斗煥病逝...南韓普天同慶　「518事件」光州驚現彩虹

法國總理確診波及比利時內閣　「首相＋4部長」被匡列隔離

立陶宛「軍犬驅逐難民」上微博熱搜　中國網友：所謂人權呢？

百年乳製品企業「化牛糞為電池」還可充電　1公斤可產生3.75度

全斗煥病逝...青瓦台發聲！「不哀悼、不送花環」　政壇態度冷淡

「滾回中國！」格鬥家贏了狂嗆對手　中國拳擊手1舉動讓他怒炸

高學歷男啃老20年！老父母為養他不敢生病　努力「活到90歲」

澳防長稱「將與美共同協防台灣」　反對黨狠批：根本在玩危險遊戲

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

兒忤逆老媽！壯爸秒站起「想K爆」　網見他魁梧身形：差點見上帝XD

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

轎車停路中！駕駛下車吃牛肉湯 民眾怒檢舉：把馬路當停車場？

全斗煥生前政變還「血腥鎮壓」平民　南韓首度「不國葬」前總統

快訊／美國宣布「釋出5000萬桶戰備石油」　油價穩定在每桶80美元

全斗煥病逝...南韓普天同慶　「518事件」光州驚現彩虹

法國總理確診波及比利時內閣　「首相＋4部長」被匡列隔離

立陶宛「軍犬驅逐難民」上微博熱搜　中國網友：所謂人權呢？

百年乳製品企業「化牛糞為電池」還可充電　1公斤可產生3.75度

全斗煥病逝...青瓦台發聲！「不哀悼、不送花環」　政壇態度冷淡

「滾回中國！」格鬥家贏了狂嗆對手　中國拳擊手1舉動讓他怒炸

高學歷男啃老20年！老父母為養他不敢生病　努力「活到90歲」

澳防長稱「將與美共同協防台灣」　反對黨狠批：根本在玩危險遊戲

暴力事件頻傳　「中華人權協會」籲請建構社會安全網

UBA／圓最高殿堂夢想　陳威樺盼為台大男籃保級

停車場驚見「新手」霸氣外漏！奇葩技術網看傻：說真話的人不多了

女星AZ混打莫德納「腋下摸到腫塊」　一查才知「只有5%女性會得」

萬物漲翻好想躺平！　台灣人十大「最有感」漲價物

人類好嫩！猴猴丟球大展神投功　出手秒進洞：偶還需要你訓練嗎

國際熱門新聞

小兄妹吃完泡麵　相隔1小時死亡

北韓女兵遭「猛踹辱罵」影片曝！淪長官洩慾玩具

格鬥家嗆對手「滾回中國」原因曝光

女遭老虎埋伏　同事面前被咬死

印尼專家：80%人恐染Delta　全國達成群體免疫

即／美國宣布「釋放5000萬桶石油」

日研究：Delta病毒變異到自我毀滅

全斗煥政變還血腥鎮壓　南韓首度「不國葬」前總統

泰王爆「獨留王后」又飛德國爽玩

繼福原愛「台版杉菜」大S也離婚　日媒：這節目被詛咒

高學歷男啃老20年！父母為養他努力活到90歲

印度水牛中邪拒絕被擠奶！警用1招解決難題

最猛外送哥遭歹徒洗劫　下秒掏槍自衛1死1傷

全斗煥病逝　「518民運」光州驚現彩虹

更多熱門

相關新聞

全斗煥病逝　「518民運」光州驚現彩虹

全斗煥病逝　「518民運」光州驚現彩虹

南韓前總統全斗煥今（23）日上午以90歲高齡病逝，消息一出後南韓社會各界無不歡聲雷動，然而部份民眾卻認為全斗煥直到死前都不曾針對518光州事件道歉，「這種死法太便宜他了！」；不過，從23日中午、下午以後，許多網友們發現，在光州市雨後的天空竟出現一道彩虹。

全斗煥病逝後青瓦台發聲！態度超冷淡

全斗煥病逝後青瓦台發聲！態度超冷淡

繼福原愛「台版杉菜」大S也離婚　日媒：這節目被詛咒

繼福原愛「台版杉菜」大S也離婚　日媒：這節目被詛咒

日本積極強化多國防衛合作　提高對中嚇阻力

日本積極強化多國防衛合作　提高對中嚇阻力

南韓全面開放青少年預約接種！

南韓全面開放青少年預約接種！

關鍵字：

全斗煥光洲運動政變日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

「分手後走不出來」星座Top4

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

快訊／昆凌爆家中出意外「頭部撞傷」急取消活動

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

她「LINE置頂自己」　揭神級功用

男慶祝生日　2天後左手臂被迫截肢

睡不著？超神「478呼吸法」號稱1分鐘入睡

金管會公布今年「大到不能倒」銀行！　中信銀、國泰世華銀等6家不變

2022年運勢最旺「5生肖」！有望一夜致富

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

小兄妹吃完泡麵　相隔1小時死亡

女租客退房留長條印記！房東一看害羞了

網求試穿性感背心　許瑋甯「直播更衣」辣翻

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面