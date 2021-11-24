台中一蘭拉麵開幕！低溫中排隊59小時搶頭香　入場要等到傍晚

記者游瓊華／台中報導

台中一蘭拉麵今天開幕，無畏清晨低溫15度，5點鐘就出現排隊人龍，截至10點開幕前，人潮已經排超過2、300人，長長隊伍沿著秋紅谷繞一圈，業者表示，以店內僅41個座位，每人用餐一小時估算，10點過後才排隊的消費者恐得排到傍晚才有辦法享用到熱騰騰拉麵。

▲無畏低溫！台中一蘭拉麵開幕人龍繞秋紅谷，排隊入場等到傍晚。（圖／民眾提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

一蘭官方表示，搶頭香消費者早在59小時前、即11月21日深夜11點就到門口排隊；店門口今天清晨5點開始出現排隊人潮，8點左右人潮聚集更是明顯，工作人員也安排引導消費者沿著秋紅谷排隊，也提前向警方申請交通疏導。

不同於台北一號總店採24小時，台中朝富店營業時間為早上10點到午夜12點，但由於個人用餐時間無限制，業者估計目前排隊人潮恐得等到傍晚才有辦法消化，另外，下班時間前後應該又會有一波排隊人潮。

一蘭拉麵台中店原本預期在今年8月份開幕，受到疫情影響，開幕時間一再順延，現疫情趨緩，官方終於敲定選於今日開幕。一蘭拉麵也提到，台北本店營業時間24小時，位於台北信義新光三越A11的別館，因疫情關係，營業時間是早上10點到凌晨4點；台中店則最短早上10點到午夜12點，但未來將視人潮狀況調整營業時間。