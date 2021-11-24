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人妻PO親密照控「淪法院高層玩物」　紀委：事主停職接受調查

▲▼江蘇女控訴被迫陪酒淪法院領導玩物。（圖／翻攝自極目新聞）

▲江蘇女控訴被迫陪酒淪法院領導玩物。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇鹽城市女子董晶晶日前舉報指出，自己成為法院領導羅真的玩物，被迫陪酒，她還配上一張男女親吻照稱，丈夫和弟弟被打成黑社會人士，導致如今家破人亡，引發廣泛關注。事後當地紀委事後發文，已啟動調查程序，鹽城市亭湖區人民法院政治部副主任羅真已停職接受調查。

董晶晶在微博以「鹽城董明明涉黑冤案」的帳號發表一篇文章，內容聲稱，丈夫滕長城和弟弟董明明被鹽埕法院高層羅真打成「建國以來最大的黑社會」，分別被判處19年、21年刑期，「我家一直負債累累，如今家破人亡，房子又被沒收，我與3個小孩即將流離失所，被迫成為法院高層的玩物。」

董晶晶還加碼曬出與羅真的對話截圖，包含「妳不來，我又喝醉了」、「我為妳，妳也不管我」、「最近出了點事，我可能受影響了，如果需要有個人來安慰我，妳行嗎」等等，並附上一張與一名戴眼鏡年輕男子的親密照片。

▲▼江蘇女控訴被迫陪酒淪法院領導玩物。（圖／翻攝自極目新聞）

▲聊天紀錄。（圖／翻攝自極目新聞）

據《極目新聞》報導，董晶晶23日表示，她發了該條微博後，當局十分重視，警方即晚已找她詳細調查，她也如實介紹了事情的詳細情況。她又稱，自己結識羅真的本意是交朋友，學習法律知識，後來隨着交往深入，發生了超越普通朋友界限的情況。

她強調自己發帖並無甚麼用心和訴求，涉事照片是由旁人拍攝，且她手中尚有其他材料佐證，舉報內容皆屬實，但因內容敏感和其他考慮，此前的帖子已刪除。

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