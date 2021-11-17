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跟著詩詞走江蘇一窺「京杭大運河」　千年詩句串聯古今風貌

▲「兩岸大V跟著詩詞走江蘇」第三季活動收官。（圖／主辦方提供）

▲「兩岸大V跟著詩詞走江蘇」第三季以京杭大運河為主題。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

「兩岸大V跟著詩詞走江蘇」第三季活動以「遇見千年運河」為題，順著京杭大運河路線在江蘇南京、淮安兩地，以古詩詞為引，探尋古今人文美景。參與活動的20多名來自兩岸的來賓透過線上線下方式參與，在微博、B站、臉書、IIG等社群平台，向兩岸網友分享個人與詩詞、江蘇及大運河的故事。

▲「兩岸大V跟著詩詞走江蘇」第三季活動收官。（圖／主辦方提供）

▲南京雲錦博物館內的明清服飾。（圖／主辦方提供）

順著京杭大運河路線，活動走訪南京雲錦博物館、淮安中國漕運博物館、淮揚菜博物館，體會古人傳承下來的藝術文化瑰寶；在吳承恩故居、韓信故里等地，活動來賓實地體驗與古今名人透過詩詞的傳承，進行超越時空的對話。

▲「兩岸大V跟著詩詞走江蘇」第三季活動收官。（圖／主辦方提供）

▲來自台灣的Maki抱起吉他隔空彈唱《蘇運河》。（圖／主辦方提供）

此外，活動也透過線上徵集的方式，廣邀兩岸網友參與，「運河詩詞秀」的環節讓網友們藉由脫口秀、書法或吟誦的方式，介紹自己最喜歡的詩詞。來自台灣的第二季活動人氣王，白衣小姐姐Maki抱起吉他隔空彈唱《蘇運河》。

在南京唸書的台灣小女生戴安則是走進雲錦博物館，將明清官服中的密碼，透過Vlog《台灣小姐姐教你識別明清官服上的二維碼》形式呈現，進而讓大眾了解，南京雲錦在明清兩代官服設計上扮演的重要角色，引起兩岸網友關注，總點擊率超100萬次。

同樣來自台灣的雲錦研究所總經理簡名偉走完4天行程後表示，「雖然我們跟大陸的專家出自不同生活背景、教育背景，但是通過對文化議題的交流，能夠深深感受到中華文化的魅力，也找到了共同傳承的動力。」

「兩岸大V跟著詩詞走江蘇」以持續舉辦三季，共推出十餘部（副）短影音、H5、手繪漫畫等融媒體產品，累計邀請20位兩岸知名博主和詩詞專家親身體驗參訪交流，活動走訪南京、鎮江、揚州、泰州、淮安等5市29站。借助兩岸嘉賓的廣泛影響力，持續朝著成為蘇台兩地文化交流第一IP邁進。

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