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明清官服藏QR CODE　文武官員比大小「一眼掃碼」便知

記者魏有德／綜合報導

明清兩代官員所穿的官服又稱為補服，由前後兩塊「補子」及大褂組成，多半由江蘇南京、蘇州及浙江杭州三地進貢。補子上的繡圖則是官員們見面時的「QR CODE」，只需看一眼便知道對方身份地位及官品，文官及武官的圖案完全不同，文官以禽鳥為主，象徵禮節及品格，武官則是以猛獸為象徵，意喻勇猛無雙。

▲跟著詩詞走江蘇活動，南京雲錦研究所。（圖／主辦方提供）

▲補服（官服）上的補子形狀，圓形及方形代表的意義不同。（圖／主辦方提供）

官服上的補子還分為圓形及方形，圓形是皇親貴胄才准許使用，方形則為一般文武官員通用。補子上的圖案除飛禽走獸外，最常見的便是岩石及海水的圖像，藉此引申為「江崖海水，江山永固」，不僅代表著對國運的期待，更是對皇權的一種敬畏及尊崇。

▲跟著詩詞走江蘇活動，南京雲錦研究所。（圖／主辦方提供）

▲明清時期的官服多為江蘇南京、蘇州及浙江杭州三地進貢。（圖／主辦方提供）

來自台灣的南京師範大學學生戴安近日參加由新浪江蘇舉辦的「兩岸大V跟著詩詞走江蘇」活動，一探南京雲錦研究所，揭開明清官服上隱藏的「QR CODE」密碼。據了解，雲錦研究所內珍藏官服供遊客參觀，同時，補子上的鳥獸還揭示著官位品階。

▲跟著詩詞走江蘇活動，南京雲錦研究所。（圖／主辦方提供）

▲文武官員補子上的圖案以飛禽及猛獸區分。（圖／主辦方提供）

戴安提到，官居一品的仙鶴，代表的是高貴典雅及長壽，三品的孔雀則為富貴的象徵，五品的白鷳則是一種忠誠的義鳥，取其行止閒雅，為官不急不躁且吉祥忠誠。至於武官的圖像則威猛許多，包括一品的麒麟、三品的豹、四品的虎及八品的犀牛，不僅代表著中華大地自古以來豐富的物種，也代表武官勇猛堅毅的形象。

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