黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」　親密照曝光

記者黃翊婷／綜合報導

中國江蘇省鹽城市女子董晶晶在微博PO文指控，丈夫和弟弟被冤枉成為黑社會人士，導致她家破人亡，甚至被迫成為法院高層的玩物。雖然董晶晶出示一張與一名年輕男子的親密照片，和多張對話截圖，但網友們指出1個關鍵，認為這件事情不太合理，「這種案件肯定驚動省，靠一張圖就想混水摸魚啊」。

▲董晶晶PO文控訴遭法院高層玩弄。（圖／翻攝自微博／天涯河南，下同）

董晶晶在微博以「鹽城董明明涉黑冤案」的帳號發表一篇文章，內容聲稱，丈夫滕長城和弟弟董明明被鹽埕法院高層羅真打成「建國以來最大的黑社會」，分別被判處19年、21年刑期，「我家一直負債累累，如今家破人亡，房子又被沒收，我與3個小孩即將流離失所，被迫成為法院高層的玩物。」

董晶晶還加碼曬出與羅真的對話截圖，包含「妳不來，我又喝醉了」、「我為妳，妳也不管我」、「最近出了點事，我可能受影響了，如果需要有個人來安慰我，妳行嗎」等等，並附上一張與一名戴眼鏡年輕男子的親密照片。

▼▲董晶晶貼出一張親密照片和對話截圖。

不過，大多數網友看完董晶晶的指控，覺得整起事件可能沒有表面上看來這麼簡單，紛紛留言表示，「都不是好人啊」、「放高利貸吧，是不是黑吃黑」；也有網友認為，董晶晶提出來的證據根本證明不了曾遭迫害，「這聊天紀錄怎麼看出來是惡霸？小作文又來了？等子彈飛」、「這種案件肯定驚動省，靠一張圖就想混水摸魚啊」。

而在董晶晶發文10小時之後，該篇指控文已經被刪除，只剩下網友備份的截圖仍在微博上流傳。鹽城法院方面並沒有對此回應。