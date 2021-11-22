　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」　親密照曝光

記者黃翊婷／綜合報導

中國江蘇省鹽城市女子董晶晶在微博PO文指控，丈夫和弟弟被冤枉成為黑社會人士，導致她家破人亡，甚至被迫成為法院高層的玩物。雖然董晶晶出示一張與一名年輕男子的親密照片，和多張對話截圖，但網友們指出1個關鍵，認為這件事情不太合理，「這種案件肯定驚動省，靠一張圖就想混水摸魚啊」。

董晶晶控訴遭法院高層當成玩物。（圖／翻攝自微博／天涯河南）

▲董晶晶PO文控訴遭法院高層玩弄。（圖／翻攝自微博／天涯河南，下同）

董晶晶在微博以「鹽城董明明涉黑冤案」的帳號發表一篇文章，內容聲稱，丈夫滕長城和弟弟董明明被鹽埕法院高層羅真打成「建國以來最大的黑社會」，分別被判處19年、21年刑期，「我家一直負債累累，如今家破人亡，房子又被沒收，我與3個小孩即將流離失所，被迫成為法院高層的玩物。」

董晶晶還加碼曬出與羅真的對話截圖，包含「妳不來，我又喝醉了」、「我為妳，妳也不管我」、「最近出了點事，我可能受影響了，如果需要有個人來安慰我，妳行嗎」等等，並附上一張與一名戴眼鏡年輕男子的親密照片。

董晶晶控訴遭法院高層當成玩物。（圖／翻攝自微博／天涯河南）

▼▲董晶晶貼出一張親密照片和對話截圖。

董晶晶控訴遭法院高層當成玩物。（圖／翻攝自微博／天涯河南）

不過，大多數網友看完董晶晶的指控，覺得整起事件可能沒有表面上看來這麼簡單，紛紛留言表示，「都不是好人啊」、「放高利貸吧，是不是黑吃黑」；也有網友認為，董晶晶提出來的證據根本證明不了曾遭迫害，「這聊天紀錄怎麼看出來是惡霸？小作文又來了？等子彈飛」、「這種案件肯定驚動省，靠一張圖就想混水摸魚啊」。

而在董晶晶發文10小時之後，該篇指控文已經被刪除，只剩下網友備份的截圖仍在微博上流傳。鹽城法院方面並沒有對此回應。

►為什麼每餐都能減油80%？

ET快訊
大S、汪小菲協商離婚！　告進法院訴離「分9億家產」10年婚告
超商店員代班竟慘死！紙雕師下跪「全忘了」　死者爸心酸吐一句話
小雪來了！強冷空氣襲越晚越濕冷「今夜探12℃」　最低11度時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」　親密照曝光

73歲企業家遭爆「娶29歲正妹」！女主角出面回應：我好崩潰

當街追砍孕婦！他扯出腸子…用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

36歲男猝死家中！工時「每月26天上12小時」一查月薪超傻眼

雙11剁手月底吃土　拋售主戰場轉向大陸二手平台「閑魚」

香港立法會選舉下月舉行　林鄭：研究讓身處大陸港人在口岸投票

恆大汽車一個月增資兩次　想靠「新能源汽車」自救翻身

反擊立陶宛讓台灣設處！陸：兩國外交關係「降為代辦級」

影／彭帥公開現身了！「燦笑揮手」出席青少年網球賽開幕式

開放三胎無效！陸出生率創43年來新低　「負增長」恐提前到來

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

清大學霸上課不畫重點拒分心！　他揭K書4祕技：課後筆記才重要

駕駛國道上雙手伸車外「打節拍」　後照鏡沒開...網氣炸：直接檢舉

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」　親密照曝光

73歲企業家遭爆「娶29歲正妹」！女主角出面回應：我好崩潰

當街追砍孕婦！他扯出腸子…用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

36歲男猝死家中！工時「每月26天上12小時」一查月薪超傻眼

雙11剁手月底吃土　拋售主戰場轉向大陸二手平台「閑魚」

香港立法會選舉下月舉行　林鄭：研究讓身處大陸港人在口岸投票

恆大汽車一個月增資兩次　想靠「新能源汽車」自救翻身

反擊立陶宛讓台灣設處！陸：兩國外交關係「降為代辦級」

影／彭帥公開現身了！「燦笑揮手」出席青少年網球賽開幕式

開放三胎無效！陸出生率創43年來新低　「負增長」恐提前到來

手搖飲界「標竿」是哪家？　網一面倒點名它：穩定輸出值得信賴

汪小菲微博改名「汪少菲」…早暗示婚姻狀態！　知情人揭內幕時間軸

菜鳥陳又瑋找回出手信心　獨愛「小平頭」是因為這原因

唐綺陽運勢／獅子桃花「有二擇一的煩惱」！ 雙魚：告白成功率高

情人節交往！在小女友爸的房間嘿咻被抓包　他讓對方懷孕下場慘

大S訴請離婚關鍵原因！　汪小菲頻失控…「漢奸論」成導火線

快訊／大S、汪小菲協商離婚！　告進法院「分9億家產」10年婚告吹

車禍死者躺太平間冰櫃7小時　家屬認屍嚇壞：他還在呼吸

《月老》馬志翔造型太髒　老婆誤會掉水溝：叫你走路不要滑手機！

王浩宇控品田牧場「個資外洩太扯」　假客服連用餐時間都清楚

浮潛1小時…她美背白衣凸起　「巨型水泡」破掉瞬間液體狂流

大陸熱門新聞

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

當街追砍孕婦！他用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

73歲企業家遭爆娶29歲正妹！女主角回應

黑社會人妻PO親密照：淪法院高層玩物

陸國企牛皮吹破　誇員工蓋7億個章

人妻遭家暴3年也不離婚：老公太帥了，我離不開他

彭帥公開現身！「燦笑揮手」出席球賽開幕

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

房間雜物崩塌！她被「衣物山」壓住詭異死亡

癡情男狂追5年　正妹崩潰「當街下跪」

水果代餐　女日喝3瓶「人間佳釀」亡

反擊立陶宛！陸：兩國關係「降為代辦級」

爸爸一人顧娃14天！女兒頂狂野新髮型媽崩潰洗1hr

女大生罹罕見癌1個月就病逝　捐眼角膜遺愛人間

更多熱門

相關新聞

跟著詩詞走江蘇一窺「京杭大運河」 千年詩句串聯古今風貌

跟著詩詞走江蘇一窺「京杭大運河」 千年詩句串聯古今風貌

「兩岸大V跟著詩詞走江蘇」第三季活動以「遇見千年運河」為題，順著京杭大運河路線在江蘇南京、淮安兩地，以古詩詞為引，探尋古今人文美景。參與活動的20多名來自兩岸的來賓透過線上線下方式參與，在微博、B站、臉書、IG等社群平台，向兩岸網友分享個人與詩詞、江蘇及大運河的故事。

明清官服藏QR CODE 文武官員比大小「一眼掃碼」便知

明清官服藏QR CODE 文武官員比大小「一眼掃碼」便知

國小淫師教室當場性侵3年逾230次！15女生遭玷污

國小淫師教室當場性侵3年逾230次！15女生遭玷污

台商「養蟲」研發環保農藥

台商「養蟲」研發環保農藥

台商憂「限電」恐到12月底

台商憂「限電」恐到12月底

關鍵字：

江蘇

讀者迴響

熱門新聞

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

買鹹酥雞加點30元九層塔　他回家開袋看傻

唐綺陽預告下週「又忙又累」！2類人恐有事件發生

男星才發文喊劇終！　5天後「突發胃出血離世」

好市多「黑五首日」精選商品先看！

當街追砍孕婦！他用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

烤肉店隔壁桌潮男穿未發售限量球鞋　抬頭一看是GD本人

新北街頭濺血！夫妻遭榔頭攻擊

明天是小雪！6大禁忌曝光　命理師：恐誘發中風

女生怕馬桶髒「半蹲上廁所」　泌尿女醫說母湯

店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面