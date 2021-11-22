快訊／新北萬里自撞安全島意外　正副駕駛2人受傷送醫

▲新北萬里開車自撞安全島，正副駕駛2人受傷送醫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／新北報導
新北市萬里區港東路今（22日）晚上7時許發生一起車禍意外！江姓男子駕駛一輛租用汽車，因不明原因失控自撞安全島，導致車頭撞爛，2人一度受困車內；警消獲報趕抵，協助傷者脫困，男駕駛齒斷裂，副駕駛座的男乘客頭與胸部挫傷，2人均意識清楚，緊急將人送往基隆長庚醫院救治，至於詳細肇事原因，仍有待警方調查釐清。
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▲新北萬里開車自撞安全島，正副駕駛2人受傷送醫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
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