桃園無臉男焚屍案恐怖真相曝光　吸毒暴斃毒友毀屍滅跡下場是這樣

▲桃園檢警查出，發生在今年7月間黃姓男子慘遭焚屍案，一度遭懷疑涉案的戴姓與樓姓男子被依毀棄屍體等罪嫌起訴，圖為案發地點。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區今年7月間傳出廢棄空屋內駭人聽聞無臉男子遭焚屍案，檢警一度朝殺人滅屍案偵辦，後來查出死者身分是黃姓男子，檢警抽絲剝繭發現黃男生前與戴姓、樓姓男子曾一起吸毒，經檢警偵查後確認戴姓、樓姓男子案發時與黃男一起吸毒，見黃用藥過量昏迷致死，擔心報案會被查出吸毒，索性放火焚屍滅證，檢方排除2人殺人動機後，偵結依轉讓禁藥致人於死與毀棄屍體等罪嫌將戴、樓2人提起公訴。

▲桃園檢警查出，發生在今年7月間黃姓男子慘遭焚屍案，案發後家屬在現場請法師招魂。（資料照／熱心人士提供）

桃園市大園區這起「無臉屍」命案發生在今年7月23日，一具男屍被發現陳屍在觀音區台61線快速公路南下路邊廢棄空屋內，警方查出黃男臉部遭焚燒至難以辨認，遺體腫脹腐爛爬滿蛆，檢警一度懷疑是凶殺命案，事後查出死者是41歲的黃姓男子後，進一步查出生前曾與戴姓與樓姓男子一起吸毒，但2人到案後否認殺害黃男，辯稱目擊黃吸毒後倒死亡，當時因無法處理又擔心吸毒情事曝光，最後才放火焚燒企圖滅跡。檢方複訊後依毀損屍體罪嫌將2人起訴，並向地院聲押獲准，但樓姓男子事後獲飭回，但限制出境與出海。

桃檢調查發現，根據2人對話紀錄與現場附近監視器畫面、黃男解剖報告佐證，桃檢認為，黃男身上驗出有海洛因成分，根據法醫驗屍報告指稱，戴、樓2人與黃共同施用海洛因毒品致死，戴、樓2人轉讓海洛因行為與黃男死亡結果之間有因果關係，桃檢偵結依藥事法轉讓禁藥致死、毀棄屍體等罪嫌將戴、樓2人提起公訴。

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