桃園防疫旅館頻傳「異味」 2男躲房間拉K、吸安被突檢查獲

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局8日晚間接獲情資，桃園區某防疫旅館頻頻有濃厚「異味」傳出，員警穿戴防護衣前往突檢，分別在4、10樓房間內查獲邱姓與黃姓男子持有K阿命與安非他命各1小包，2人坦承有吸食，對於毒品來源則交代不清，警方偵訊後依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警方8日晚間接獲檢舉，桃園區某防疫旅館頻傳「異味」，員警身穿防護衣突檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方8日晚間在轄區某防疫旅館突檢，在4樓房間分別查獲邱姓男子持有K他命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局景福派出所8日接獲情資，轄區某防疫旅館近日常聞到客房傳出濃厚「異味」，疑似入住旅客疑有吸食毒品狀況，所長吳政哲與同仁穿戴全身防疫裝備前往突襲。

▲桃園警方8日晚間在桃園區某防疫旅館10樓房間分別查出黃姓男子持有安非他命等毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

在旅館人員陪同下分別在4樓與10樓進行查訪，員警現場循「異味」在4樓查出27歲的邱姓男子，其浴室內查獲毒品K他命1小包，另外在10樓黃姓男子房間也查出有安非他命等毒品。

邱男聲稱，他與黃從印尼返台，一同入住防疫旅館才幾天，疑因無聊才吸食K他命，黃男也坦承有吸食安非他命，但2人對於毒品來源都避重就輕，全案偵訊後將邱、黃2人依毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

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