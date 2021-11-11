貨輪運K毒405公斤　富士山1號「跳水價」140萬拍出

▲屏東地檢署拍賣運毒的獅子山共和國籍的富士山1號雜貨輪 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓男子與6名印尼籍船員，依陸籍男子指示，共同駕駛獅子山共和國籍的富士山1號雜貨輪出海，前往越南外海接駁K他命405公斤返台，被屏東檢方會同海巡人員查獲，向法院聲押禁見黃男獲准，檢方今(11)日依違反毒品危害防制條例起訴。

另屏檢戮力對被告的犯罪資產進行查扣，並於查扣後積極舉辦偵查中扣押物變價拍賣程序，有效維護被告、被害人及國庫之權益以達到三贏之目的，這艘載運毒品工具雜貨輪，先前已以140萬元售出。

檢方說，黃姓男子與台籍及陸籍成年男子（均另案偵辦中）及6名印尼籍船員，共同基於運輸K他命及私運管制物品進口等犯意聯絡，由黃男與該6名印尼籍船員，共同駕駛獅子山共和國籍之富士山1號雜貨輪出海，前往越南外海接駁第三級毒品愷他命運返回台。

黃男等人於2021年5月19日，自高雄港駕駛富士山1號雜貨輪出海，嗣依陸籍男子指示，於約定時間將雜貨輪行駛至越南外海某區域，接駁K他命後隨即返航回台。

7月11日上午，承辦鍾佩宇檢察官指揮海巡署艦隊分署第15海巡隊派遣海巡艇，於鵝鑾鼻西南方海域攔查該雜貨輪並實施登檢及執行搜索，在雜貨輪之機艙倉庫內查扣總毛重405公斤及相關證物後，向屏東地方法院聲請羈押禁見黃男獲准，今天偵結起訴。