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女檢察官顏汝羽私下罵律師「白目」　判罰10月俸約損失1百萬元

▲▼示意圖,法律,法條,閱讀,律師,法官,文件,合約,法槌,法庭,法院,簽名,和解。（圖／123rf）

▲新北地檢署女檢察官顏汝羽因言行不當，遭罰10月俸。（圖／123rf）

記者吳銘峯／台北報導

新北地檢署女檢察官顏汝羽，多次言行怪異舉動引發爭議，被送職務法庭議處。其中她在辦理某件竊案時，無視客觀證據存在、又不理會被告說詞，逕行起訴，存有重大辦案瑕疵；另外在某起案件她私下罵律師「真是白目」，違失情節重大，職務法庭8日判決，判罰薪俸10月，約100萬元。

顏汝羽日前偵辦一起手機竊案時，當時一名慣竊遭逮，但顏汝羽調查後，不理會被告的供詞，直接罵被告「我從剛剛就覺得你謊話連篇」、知「若勘驗光碟無你所述四、五個警察圍著，要求你認罪情況，將從重量刑」，意指要另案偵辦被告誣告、偽證罪，最後逕行起訴。但法院審理時法官看不下去，甚至在判決書上質疑「不正訊問」。

另外顏汝羽也在臉書上稱某律師「真是白目」，文內所提「律師會編劇本給當事人，並且會教他們說詞及排演…」、「某律師白目到…」、「常常喜歡抱怨就讓妳紅」等，帶有嘲諷意味，並暗指某律師會指示教導當事人為不實之陳述。文章還說「以該位律師名字搜尋，其擔任告訴代理人的案件大多不起訴處分，擔任辯護人的案件則常結果為起訴」。此部分也言行不當。

檢察官評鑑委員會調查後，決定將顏汝羽送職務法庭議處，但檢評會網開一面，建請職務法庭判處最輕罰則「申誡」。全案經由職務法庭於8日宣判，判決罰薪俸10個月，顏汝羽損失約100萬元。

不僅如此，顏汝羽脫序狀況仍持續出現，今年1月間，她在法庭上遭被告辱罵，質疑法官未積極處理，竟當庭譏諷法官「我會選在你的法庭上暈倒，因為我開這一庭真的很累，身心受到嚴重壓迫，每次看到你的開庭通知，我就很害怕」，法院認為她行為脫序，函請新北地檢署處置，但這部分並未納入本次職務法庭審理範圍。

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