高中儲藏室赫見「挖礦場」！　資訊技佐挖乙太幣半年竊電4萬度

▲桃園市官姓男子去年1月被發現利用學校儲藏室私設挖礦機房，24小時開挖乙太幣，涉嫌竊取校方用電多達14萬餘元被校方察覺報警究辦。（資料照／與本新聞無關，記者楊淑媛翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某高中官姓男子利用擔任資訊技佐機會，在學校儲藏室私設「礦場」，私設挖礦機24小時開挖乙太幣，校方去年6月間驚覺用電過高，結果巡視校園儲藏室驚覺竟有電腦主機、電源供應器、顯示卡等挖礦器材，追查後發現是官南所為，總計竊取近4萬度用電，換算電費多達14萬餘元立即報警查辦；桃檢偵訊後，官男坦承犯行，檢方偵結依竊盜罪嫌將官男提起公訴。

檢警調查，36歲的官姓男子在桃園市某高中擔任資訊技佐，去年1月經由校方葉姓組長處取得虛擬貨幣乙太幣挖礦程式，竟偷偷在校區3樓儲藏室架設挖礦機房，去年2月15日起私接校方電力，以每小時運轉約130瓦（0.13度），全天候24小時挖礦已取得乙太幣。

校方陳姓教務主任後來察覺用電暴增，去年6月間17日在儲藏室驚覺被私設挖礦機，難怪學校用電激增，立即報警提告；檢警循線查出是官男所為，其挖礦近半年，約竊取校方用電高達3萬9074.88度電，換算成電費則高達14萬4577元，警方當場查扣101張顯示卡、13台主機、電源供應器19台、螢幕5台、風扇等挖礦器材，校方則對官男與涉嫌提供挖礦程式的葉姓組長提告。

檢方複訊時，官、葉坦承犯行不諱，校方並提供查獲挖礦機器材、台電用電量紀錄與現場照片等證據佐證，檢方認定官男犯行明確，其竊電行為在密切時間為之，主觀上應出於單一犯意，應論以接續犯一罪，偵結依竊取能量罪嫌將官男起訴；另葉姓組長因提供挖礦程式，有協助官男竊取電能犯意，為幫助犯，檢方則考量葉坦承犯行且無前科，犯後悔悟且態度良好，偵結予以緩起訴處分，命其應向公庫支付3萬元。

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