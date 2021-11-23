疑債務糾紛男遭囚禁摩鐵　警方攻堅逮6嫌還在車上找到這個

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局22日晚間接獲報案指稱，以林姓男子為首的暴力集團在桃園市某茶莊擄走1名男子，疑似要求男子出面處理債務糾紛，過程中，林男等人還曾開槍威嚇男子需乖乖配合，警方成立專案小組，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦；越區新北市萬里區1家摩鐵查獲林男等6名共犯到案，並在車上副駕駛座下方起出5把已上膛改造手槍、30發子彈等證物，警方在案發後9小時內查獲6嫌到案，偵訊後依擄人勒贖、違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局22日晚間接獲報案，指稱某男子遭暴力討債集團擄走，警方在新北市萬里區某摩鐵外車上起出犯案用5把改造手槍與子彈等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局22日晚間接獲報案，指稱某男子遭暴力討債集團擄走，警方遠赴新北市萬里區某摩鐵救出肉票，嫌犯6人被警方當場拘捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）



桃園警分局指出，中路派出所於22日晚間6時50分許接獲報案，經營某茶莊男子疑因財務問題遭林姓男子為首的暴力集團持槍押走，警方偵查隊與中路派出所成立專案小組追查，根據監視畫面追查嫌犯逃逸方向，並報請桃檢檢察官指揮偵辦。

▲桃園警分局23宣布查獲林姓男子為首的暴力集團，持槍強押被害人討債案，起出5把改造手槍、開山刀、防彈背心與毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，專案小組發現30歲的林姓男子等人，將被害男子持槍押上車，一路開往新北市萬里區某摩鐵；為規避警方追緝，另一名共犯則駕車繞路企圖左右員警注意力，專案小組通報新北市警察局金山警分局協助，23日凌晨3時許，專案小組兵方兩路，一路對摩鐵行攻堅，另一路則追查開車繞行共犯，警方攻堅摩鐵後，林男等人當場傻眼，被害男子所幸僅受皮肉傷。

▲桃園警分局23宣布查獲林姓男子為首的暴力集團，市長鄭文燦23日下午視察警方破獲強押被害人討債案，現場出示5把改造手槍、開山刀、防彈背心與毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組並在摩鐵內起出球棒、3把開山刀、安非他命與毒咖啡包等證物，並在嫌犯作案轎車副駕駛座下方起出5把已上膛改造手槍、30發子彈等證物，全案在案發後9小時內，順利拘捕林男等6名嫌犯到案，並順利將被害男子救出，被害男子證稱，私下雖認識林嫌，但根本未積欠其債務，林男人則辯稱確實有債務問題，只是想請男子出面談判等詞避重就輕，專案小組偵訊後依擄人勒贖、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將林男移送桃檢偵辦。

▲桃園警分局23宣布查獲林姓男子為首的暴力集團，市長鄭文燦特別頒發獎金給破案有功偵查隊與中路派出所人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）



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