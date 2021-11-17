阿嬤牽孫走斑馬線　6歲童遭無照騎士撞飛！19天後離世

▲林姓阿嬤帶著孫行走在斑馬線上過馬路，孫卻遭無照王姓男騎士撞擊搶救19天死亡。（圖／達志影像／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止區4月發生一起嚴重車禍，45歲王姓男子無照騎乘普通重型機車，沿大同路2段184巷左轉往汐科路方向行駛，卻沒有注意到行走在斑馬線上的林姓祖孫，當場將6歲孫撞飛。孫遭撞擊後，受有肝臟破裂等傷害，送醫急救19天因多器官衰竭回天乏術。士林地檢署偵結，依過失致死罪將王男起訴，因他的駕照已遭註銷仍上路，建請法院加重其刑。

這起不幸車禍發生在今年4月3日上午10時許，王姓男子駕照已遭註銷，卻騎乘普通重型機車，沿汐止大同路2段184巷左轉往汐科方向行駛，行駛到設有行人穿越道（斑馬線）路口時，卻未注意林姓阿嬤與6歲孫在過馬路，直接撞上。

小朋友撞擊倒地後，送醫急救，19天後因多器官衰竭仍不幸離世。心碎的父母也對王男提起告訴。

王男警詢、偵查時坦承全部事實，檢勘驗交通事故現場圖、調查表等及死亡相驗證明書，認定小朋友因車禍傷害而死亡，且根據車鑑報告也指出，王男在設有行人道路口，未暫停讓行人優先通行為肇事原因。

檢察官認，王男涉犯刑法第276條過失致死罪嫌，且其駕照精註銷，於行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因而致人死亡，建請法院依道路交通管理處罰條例第86條第1項規定，加重其刑。