四位總統誰最不干涉新聞自由　馬英九民調第一、蔡英文第二

▲最新民調顯示，前總統馬英九獲選為最不干涉新聞自由的總統。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文任內撤掉中天新聞台執照，引發在野黨痛批傷害新聞自由。由國民黨台北市議員羅智強創辦的「台北智會」今（23）日公布最新民調，29.1％的民眾認為，前總統馬英九是最尊重媒體、不干涉新聞自由的總統。

根據民調顯示，58.8％民眾認為新聞媒體應該多監督執政者、8.2％認為應該多監督在野黨、12.8％認為都要監督、20.2％未表態。交叉分析顯示，各分層都是以認為應該「多監督執政者」的比例較高。

民調指出，歷屆民選總統當中，李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文誰最尊重媒體、不干涉新聞自由？馬英九以29.1％排名第一、蔡英文以16.6％排名第二、李登輝以10.3％排名第三、陳水扁僅獲得3.6％居末。

此外，詢問民眾關中天對新聞自由的傷害有多大？民調顯示，57.5％的民眾認為關中天傷害到新聞自由，其中，41.8％認為「傷害很大」、15.7％覺得「有點傷害」，20.3％覺得「沒有傷害」，其餘22.2％表示不知道、無意見或拒答。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記之住宅電話。訪問期間自110年10月25日至27日，共成功訪問1,078份有效樣本，資料依照全國20歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

▲台北智會民調，哪位總統最不干涉新聞自由。（圖／台北智會提供）