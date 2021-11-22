被指當年為蓋三接派人找鄭文燦協商　馬英九：我不太記得

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

1218公投將至，正反雙方頻頻開砲，對於藻礁公投，桃園市長鄭文燦昨（21日）表示，前總統馬英九曾特別請經濟部長來拜訪自己，協商中油要蓋第三接收站，「現在國民黨卻改口說要保護藻礁？」對此，馬英九今受訪時表示，「我不太記得。」

鄭文燦21日於民進黨的公投說明會上指出，前總統馬英九曾特別請經濟部長來拜訪自己，協商中油要蓋第三接收站、讓北部有天然氣，「現在國民黨改口，說要保護藻礁、三接不能蓋、要遷到台北港，但台北港的方案，侯友宜市長公開反對。」

對於鄭文燦的說法，馬英九受訪稱，「自己不太記得說，那個時候我們要蓋三接了？」，但基本上「藻礁永存」是總統蔡英文親自寫下來的，「蔡英文既然寫了這樣的字，現在又不尊重，這是很嚴重的問題，失信於民。」

鄭文燦表示，經濟部中油努力的把天然氣第三接收站使用土地面積從232公頃縮減剩下23公頃，現在又進一步往外海推455公尺，讓整個海岸海域更不影響到藻礁。他認為，這一題是能源轉型的關鍵，佔了全台灣發電6%，如果沒有這6%，北部供電會吃緊，到時候有跳電的風險，所以要兼顧環保兼顧用電。

前議員王浩宇則表示，馬英九是在2015年6月16日派專人來密訪鄭文燦，拜託鄭文燦支持國民黨版本的232公頃的三接方案。因為當時即有藻礁爭議，鄭文燦要求要完成環評、降低對環境的影響才支持，也就是後來推動的23公頃方案，「至於是派誰來？馬英九自己知道。所以國民黨現在說要保護藻礁？笑死人。」