馬英九批不了解才反對核四　林姿妙：為45萬縣民安全做對的事

▲宜蘭縣長林姿妙22日說，為縣民安全才反核四。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

馬英九出席「用過核燃料處理論壇」時，批宜蘭縣長林姿妙因為不瞭解核廢處理過程而反對重啟核四，令人遺憾，林姿妙22日回應說，為縣民安全反核四。

宜蘭縣長林姿妙表示，反對核四重啟跟政治無關，宜蘭與新北貢寮的核四廠距離只有8公里，宜蘭維持好山好水環境很重要，及為了宜蘭45萬縣民的健康與安全，縣府堅持作對的事，核四沒有安全就沒有商轉，為了安全，大家要一起努力。

馬英九出席「用過核燃料處理論壇」致詞時表示，新北市跟宜蘭縣兩位地方首長就是因為不瞭解核廢處理過程，而反對重啟核四，令人遺憾，放射性核廢料不只是存在於核電廠，無論核四是否能商轉，40年來用過的核燃料跟其他醫療廢棄物一樣，都持續留在台灣。

馬英九指出，當年核四興建時就有完整規畫，在貢寮山上挖大山洞容納2萬桶的低階核廢料存放，可以使用40年；至於高階核燃料則採美國處理方式，先存放在核電廠水池15年，再放到乾式貯存場25年，一共40年。

馬英九提到，國際對於核廢料處理早從如何貯存，進展到回收再利用的階段，「我覺得新北跟宜蘭兩位地方首長的疑慮其實可以放下來」，很遺憾的，由於政治的因素，國內一直將高度工程專業技術問題，用非理性語言討論，所幸2018年以核養綠公投以6比4通過，不論是核一、核二、核四所在的新北市，或者核三所在的屏東縣，都是如此，「那次公投的成功，請大家看清楚了，反核絕對不是全民的共識，減碳跟穩健用核才是民眾真正期盼的」。