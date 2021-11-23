馬英九稱有大山洞放核廢料　陳亭妃：拜託別再天馬行空

記者林銘翰／台北報導

前總統馬英九日前指出，核四廠興建時「在貢寮挖了大山洞」，可以容納2萬桶的低階核廢料、使用40年，新北市核能安全監督委員會則反駁，這項說法前所未聞，民進黨立委陳亭妃表示，拜託馬英九不要再天馬行空，「馬英九你的山洞在哪裡」。

馬英九22日出席「用過核燃料處理論壇」致詞時表示，當年核四興建時就有完整規畫，在貢寮山上挖大山洞容納2萬桶的低階核廢料存放，可以使用40年；至於高階核燃料則採美國處理方式，先存放在核電廠水池15年，再放到乾式貯存場25年，一共40年。

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）



陳亭妃23日受訪時質疑，「馬英九你的山洞在哪裡」，拜託馬英九真的不要再天馬行空了，山洞在哪裡先舉出來，況且所有的各縣市政府，連國民黨自己執政的縣市首長，都拒絕收核廢料，「請問你的山洞在哪裡，再問那個縣市的縣市首長願不願意吧」。

對此，新北市核安監督委員會查證後說明，台電當年規劃在龍門電廠（核四廠）的西側台地上，設計一處可儲存40年的低放射性廢棄物儲存庫，由於該設施沒有提出試運轉計畫和儲存庫最終版本的安全分析報告，因此沒有取得使用執照，也從未啟用。

另外，台電公司也指出，核四廠內只有低放射性廢棄物儲存倉庫，「沒有馬前總統所說的大山洞」，因為核四廠沒有商轉，倉庫也沒有存放低階核廢料。