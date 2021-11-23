馬英九重啟核四　賴品妤怒轟：亂扯一通、不知羞恥

▲馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九昨（22日）點名新北市長侯友宜和宜蘭縣長林姿妙，因為不了解核廢，所以才反核四；此外，對於桃園市長鄭文燦指馬執政時就要蓋三接，還到桃園尋求支持，現在卻改口說要保護藻礁，他則表示「我不記得我說要蓋三接」。對此，民進黨立委賴品妤痛批，「馬英九，請不要再亂扯一通」。

賴品妤22日表示，馬英九批評同黨的縣市首長不了解核廢才反核四，也聲稱不記得自己有沒有說要蓋三接，身為兩個核電廠所在區域的立委，看到馬英九的言論實在非常憤怒，難道馬英九當大家忘記，核四就是在他總統任內封存，而且理由還是因為安全問題嗎？再來，難道馬英九也當大家忘記核四被封存的根本原因，是被稱為「拚裝車」的核四工程弊端叢生，且始終無法通過原能會的試運轉測試嗎？

對於馬英九稱不記得有沒有說要蓋三接，賴品妤指出，當初說要蓋在桃園，是2015年9月馬英九總統任內行政院決定中油三接投資計畫，面積達232公頃，並預計把工業港蓋在藻礁岸上，小英政府上台後，於2018年8月底提出的「迴避替代修正方案」，將開發面積減至23公頃，基本上以避開藻礁區域，並於今年進一步提出外推方案，以兼顧環保與能源穩定。

賴品妤提到，現今核四廠的安全問題一項都沒有解決，又發現核四廠底下有S斷層通過，外海亦有活動斷層，馬英九卻大言不慚地談「核能安全」、「核廢再利用」，並大聲嚷嚷說核四封存就是為了重啟這種鬼話，且對於任內通過的三接原始方案，一句「我不記得」就想含混其詞，敷衍人民，完全就是不負責任又不知羞恥的表現，「馬英九，請不要再亂扯一通，你現在要做的不是扯後腿，而是真心的向我們的居民懺悔」。