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南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒：不燒在地垃圾就撤照

記者高堂堯／南投報導

南投垃圾去化無門、大量堆置問題嚴重，但縣府環保局指出，南崗工業區有2座小型民營焚化爐，過去長期收受較賺錢的醫療和一般事業廢棄物，其年度總處理量中，來自南投者竟各只占9%和34%；該訊息把縣議會議長何勝豐等多位議員氣得跳腳，認為業者幫外縣市燒廢棄物、南投人承受汙染還無法緩解自身垃圾問題，疾呼業者應幫燒在地垃圾，否則環保局就該予以撤照。

▲南崗工業區設有南投唯二的環瑋醫療、環瑋實業焚化爐。（圖／記者高堂堯攝）

▲南崗工業區設有南投唯二的環瑋醫療、環瑋實業焚化爐（下同）。（圖／記者高堂堯攝）

南投縣議會今召開第19屆第6次定期會議，新任縣府環保局長李易書針對縣內焚化爐現況做專案報告，指南崗工業區內設有全縣僅有的2座小型焚化爐，皆已啟用10多年；其中一爐由環瑋醫療經營，申請有甲級處理許可證、專門處理醫療廢棄物，尤其是近2年疫情期間的居家隔離、檢疫等相關廢棄物，另一爐由環瑋實業公司運作，處理一般可燃性事業廢棄物。

▲環瑋醫療、環瑋實業2座焚化爐外觀。（圖／記者高堂堯攝）

▲環瑋醫療、環瑋實業2座焚化爐外觀。（圖／記者高堂堯攝）

李易書表示，2座焚化爐處理許可量分別為每月234、1800噸，但因皆屬早期舊式設計，導致去化量能受限，實際上每月各只處理229、752噸；此外，目前只限制處理種類、無限制區域來源，統計今年1至9月，環瑋實業一爐總處理量，來自南投的一般事業廢棄物僅佔34%、環瑋醫療方面更低到9%，來自外縣市的廢棄物佔絕大多數。

相關數據一披露，立刻引發眾縣議員砲火，縣議員黃世芳痛批「太離譜了！」指縣內家戶垃圾堆在草屯、南投堆得像山一樣，縣長、議長還都要去外縣市拜託代燒；結果原來縣內自己有焚化爐，設立10幾年無人知曉，而且還大多收外縣市的垃圾，他要求環保局儘快與業者協調處理，「免得被外縣市講南投自己就有爐為什麼不燒？那不是很掉漆！」

縣議員陳宜君提問環瑋2爐的清運費價格為何？李易書回應，目前縣內一般生活垃圾送往外縣市的清運費每噸在3000至4000元，環瑋2爐的事業廢棄物則高達上萬元，依目前核發業者的許可內容，是可以幫燒生活廢棄物；縣議員廖梓佑認為，做生意一定會想賺錢，但以前就常聽說當地八卦山鳳山里居民在反映有臭味，焚化爐既然設立在南投，在地垃圾問題又遇嚴重困境，應優先處理南投垃圾，請環保局極力促成。

▲南崗工業區的環瑋醫療、環瑋實業2座焚化爐外觀。（圖／記者高堂堯攝）

議長何勝豐表示，南投垃圾外運焚燒、再運底渣回來，運費就不得了了，在南投燒又方便又省錢，「你要跟他們參詳（商量）嘛！」他說如果業者能幫忙燒垃圾，錢只是小事情，用省下的運費再補差價應該也不會差很多；何勝豐也要求環保局落實空汙稽查，不能燒外縣市垃圾卻污染到南投縣，「看可不可以外面的不要讓他們運來，不然審查就撤照，或照規定不續約！」

李易書承諾，後續將加強稽查管制工作，確實掌握2家公司廢棄物收運情形，並要求提升污染防治成效，避免造成環境汙染；加上南投垃圾問題嚴重，環保局已立即啟動洽談措施，請廠商優先協助處理南投縣的生活垃圾與縣內事業廢棄物，儘快就經費、運輸等細項成立雙方互惠合作機制。

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