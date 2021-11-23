奧客坐過站暴打司機！反遭壓制在地喊告...乘客痛譙：你往死裡踹ㄟ

記者張君豪／台北報導

台北市信義區爆發一起搭乘公車民眾坐過站、惱羞成怒毆打司機的離譜案件，信義警方指出，23日中午12時20分許，有民眾撥打110報案，指稱基隆路一段156號前，一輛1815號台北往金山青年活動中心客運上有乘客毆打司機，信義警方獲報後立即派出轄區三張所巡邏警員到場處理。

▲涉嫌毆打公車司機的古姓男子遭警方帶下車。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌毆打公車司機的古姓男子遭警方帶下車。（圖／記者張君豪翻攝）

根據信義警方調查，這起乘客打公車司機離譜案件，係古姓男子（32歲）因搭乘客運坐過潭美公園站，他發現公車開過站後，居然要求簡姓客司機立刻於路邊停車，古男認為因公車接下來會駛上堤頂大道，直達基隆路市府站，因此要求司機停靠路邊讓他下車。

但簡姓駕駛有告知乘客，因客運公司規定：為保障乘客安全，表示不可任意停靠於站牌外處所，古姓乘客當場爆走，甚至出拳毆打徒手公車司機行為，簡姓司機見狀恐危害公車駕駛安全，立即奮力反抗，將古男壓制，並請其他乘客協助報警。古男則不斷要求司機放開他，並揚言提告，現場乘客看不下去，都力挺司機，一名女性乘客說，「你先踹司機，你一直踹，往死裡踹ㄟ，你一直打司機ㄟ......。」

警方到場後發現簡姓公車司機頭部受傷，古姓乘客手臂有受傷，由於兩人堅持提告互控傷害，目前兩人仍在信義警分局三張犁派出所內接受警詢，警方將依刑法傷害罪移送偵辦。

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