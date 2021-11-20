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20歲女組仙人跳集團坑宅男逼簽500萬本票　正妹落網大家都驚了

▲▼刑事局中打破仙人跳集團，陳姓女子等人遭移送法辦。（圖／翻攝臉書）

▲刑事局中打破仙人跳集團，陳姓女子遭法辦模樣跟照片完全無法聯想是同一人。（圖／翻攝臉書，民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

自稱「天道盟太陽會」成員，年僅20歲陳姓女子組犯罪集團，用仙人跳方式誘騙網路宅男，以性侵或害人懷孕等理由逼簽本票，並用棍棒毆打。警方鎖定包括2名少年共11人，一舉成擒，這才發現，陳女的臉書正妹照，跟本人身材完全不同，直呼真的是「照騙！」

20歲陳姓女子之前因當車手頭遭逮判刑，服刑期滿後竟自稱「天道盟太陽會」成員，與黃姓男友等人共組犯罪集團。陳女利用網路交友，鎖定沒交過女友宅男當目標，2020年5月9日，在臉書認識在新竹從事服務業的黃姓男子，約對方到台中找她玩，實則進行仙人跳。

▲▼刑事局中打破仙人跳集團，陳姓女子等人遭移送法辦。（圖／翻攝臉書）

▲集團主嫌陳姓女子在臉書鎖定宅男為下手目標。（圖／翻攝臉書）

年僅26歲的黃男以為在網路遇上正妹真愛，依約到陳女太平租屋處，才踏進門就遭黃男等人限制行動，脫光衣服、頭戴安全帽並將雙手用繩索綑綁。眾人指控黃男性侵陳女未遂，對他動粗毆打，要他給交代，最後逼簽60萬元本票後才放人。

在台中某工人當工人的27歲林姓男子，同月15日也在臉書認識該集團17歲的曾姓少女，集團用相同手法騙林男到太平陳女租屋處。結果一樣遭眾人脫光綁手戴安全帽，指控他跟曾少嘿咻後導致她懷孕，要林男負責。眾人也拿鐵管毆打，甚至將鐵管打到斷掉，林男最後只好承認，並簽下500萬元本票。

眾人雖想把一度昏厥的林男送醫，但林男清醒後堅持自己去就好，最後獲釋。由於陳女集團事後拿不到錢，率眾到林男住家門口持棍棒、磚塊敲打大門要錢，林男最後只好與家人連夜搬離，以免遭遇不測。

▲▼刑事局中打破仙人跳集團，陳姓女子等人遭移送法辦。（圖／民眾提供）

▲刑事局中打將集團陳姓女子等人遭移送法辦。（圖／民眾提供）

刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲情資後，與台中市太平分局、雲林縣北港分局共組專案小組，並由台中地檢署檢察官指揮​。專案小組逐一釐清，鎖定該集團包括陳女、黃男共9人，另外包括2名少年，分別在本月10日、11日、16日在台中、台南拘提到案。

據了解，陳女等人活動地區為台中太平、大里、烏日、北屯等區，並以天道盟太陽會名義對網路認識的宅男借勢借端，巧立名目。以綁人、凌虐、拘禁、毆打等手段，強迫被害人簽立本票，事後再糾眾催討款項，受害民眾敢怒不敢言，甚至被迫搬離住處。令警方驚訝的是，警方從被害人得知陳女臉書，看照片是一名長髮正妹，但拘提到人時，竟然是一名大胖妹，讓警方驚呼真的是「照騙」，「騙很大」。

警方表示，陳女為首的犯罪集團已觸犯《組織犯罪防制條例》、傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌，警詢後將陳等8人先解送台中地檢署，檢察官複訊後分別以3萬至15萬元不等交保候傳。

警方也呼籲，民眾如曾遭受該集團不法威脅恐嚇等情事，應勇敢出面指證，以徹底壓制幫派氣焰，也讓幫派犯罪無所遁形。

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