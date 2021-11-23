豐年節引人潮！花蓮東大門夜市週休破2萬人　攤商越忙越高興

▲花蓮原住民族聯合豐年節吸引遊客，東大門夜巿人潮洶湧，為花蓮觀光挹注強心劑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮上周末大型觀光慶典輪番上陣，鯉魚潭的「紅面鴨歡樂派對盒」帶動中區觀光人潮，熱情奔放的「花蓮縣原住民族聯合豐年節」也吸引了各地愛好歌舞及原民文化人遊客來花蓮旅遊，遊客必到的東大門夜人潮洶湧，在周末二日鬧熱滾滾湧近超過二萬人潮，為花蓮觀光挹注強心劑！。

花蓮縣政府舉辦的紅面鴨歡樂派對盒活動及原住民族聯合豐年節「一曲愛海洋」深受遊客肯客，全國各地鄉親陸續湧入花蓮，齊來共襄盛舉原民之美，不僅吸引花蓮觀光人潮，也帶動東大門夜市的消費人群，促進地方的經濟成長。

▲▼東大門夜市每個攤位都大排長龍人聲鼎沸。

觀光處長張志翔表示，東大門夜市是縣內晚間最熱門的景點，所有遊客到花蓮都指定要到東大門走逛，縣府以友善為夜市的核心價值，提供相關設施給有需求的遊客使用，截至20日晚間10時統計，週末二日東大門夜市觀光人數已突破兩萬，人數湧入的情景，讓攤商一展笑顏。

原住民一條街主委陳福松也說道，花蓮縣政府周周辦大型活動，帶動東大門夜市及商圈的人潮，其中，東大門夜市更是花東旅行必經之地，許多旅客為要品嚐花蓮在地原住民的好滋味，都一定會去原住民一條街走逛，因為這裡的美食，其他地方吃不到，所以吸引不少饕客與外地旅客前來，讓原本就已相當熱鬧的東大門夜市，增添更多的人氣，每位攤商手越忙心中越高興，希望這份榮景長長久久的維持下去，創造花蓮觀光奇蹟。

