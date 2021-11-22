夜市300元微刺青！台北妹被笑「金童玉女圖」崩潰　網一看全囧了

▲花300元微刺青，用熱水可以洗掉。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

難得到高雄玩，在夜市花300元體驗了「微刺青」，結果成品讓人尷尬到不敢穿短袖！一名女子昨天到高雄六合夜市觀光，第一次嘗試用畫的微刺青，挑了美樂蒂、酷企鵝的可愛卡通圖案，結果成品出爐整個人都傻了，「拍照給我男友看，他以為我去刺了美樂蒂和酷企鵝的金童玉女版⋯」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，她難得從台北到高雄玩，逛夜市看到這微刺青攤販，老闆秀出了一整面作品牆，看起來就像是真實刺青，不過這是用畫的，用熱水沖洗過幾天就會掉，沒想到這卻成了她花過最後悔的300元。

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▲成品和原PO想得不一樣。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



同行友人買完食物回來找原PO，發現她臉很臭看起來相當無奈，原PO只憤怒地說一句「還好是畫的」，原來成品和她預期的完全不一樣，看起來根本不像是刺青，連邊線也歪七扭八，一看就知道是用筆畫的，「老闆！！！你跟我說這些都是你刺的我還真不敢相信！」男友看到照片也忍不住笑出來，「87分不能再高了…」。

網友哭笑不得回應，「哈這至少要留一個禮拜才有可能掉，除非你很努力的拿菜瓜布去搓才可以搓掉一些」、「彩色筆嗎這質感」、「酷企鵝我覺得還行，美樂蒂到底是蝦毀」、「請問那是奇異筆嗎？那天我去我有看到」、「老闆應該是隔壁攤代班的」、「直接買轉印貼紙比較快，還不用300。」