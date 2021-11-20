「一曲愛海洋」全場傳唱！花蓮聯合豐年節首日　嗨翻德興運動場

▲▼花蓮縣原住民族聯合豐年節在花蓮縣立體育場旁大草坪盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太平洋左岸最大的原住民族樂舞盛典「2021花蓮縣原住民族聯合豐年節」，19日傍晚在花蓮縣立體育場旁大草坪盛大登場！讓來到現場的貴賓、鄉親及全國的民眾同歡齊跳大會舞，體驗原住民樂舞的熱情與活力。

今年聯合豐年節主題「一曲愛海洋」，其含意除了代表是一首歌（一曲）之外，也是原住民族朋友口中常說的「一起一起(一曲一曲)」的原式幽默。活動為期三天每日特別邀請原住民歌手樂團開場表演，第一天由來自台東卑南族南王部落的昊恩及Puyuma Family Band，用渾厚而細緻爆發力驚人的嗓音演唱多首精采歌曲，為活動掀起熱潮。開場前，徐縣長偕傅立委攜手走進德興大草坪，發揮親民魅力，逐一跟現場族人及遊客擊掌致意，獲得民眾們熱烈迴響，大家熱情高聲歡呼，隨著場內氣氛愈趨沸騰，眾人彷彿也擺脫數個月以來受疫情影響的苦悶情緒。

▲台灣最速男楊俊瀚受邀擔任特別嘉賓，與族人勇士們一同進行隆重莊嚴的點燃豐年聖火與十二道標語儀式。

縣長徐榛蔚首先用六族語言向大家問候，她說今年受到嚴峻的新冠肺炎疫情影響讓台灣各縣市人潮無法流動，導致各產業蕭條，如今花蓮縣迎來了平安、幸福，以及原住民族聯合豐年節，感謝各部落鄉親積極做好防疫措施、施打疫苗，有賴各部落長老的堅持，使得原住民傳統樂舞文化得以傳承不朽。花蓮擁有高聳的中央山脈、遼闊的太平洋及熱情奔放的原住民文化饗宴，歡迎民眾前來台灣東部的迦南美地深度旅遊，體驗好山好水，感受最原汁原味的原民慶典，享受花蓮美好的風土人情。

▲▼台灣原住民族傳統樂舞展演。

「人生中一定要體驗的原住民族聯合豐年節就在花蓮！」花蓮最盛大的原住民族盛會，每年皆有許多海內外的朋友來到花蓮體驗優質原住民樂舞團隊帶來花蓮六大原住民族群的傳統歌舞，還有結合當代文化脈絡融入傳統音樂舞蹈的創新樂舞，今年更精心安排花蓮六大族群以外的拉阿魯哇族、卑南族及排灣族舞蹈歌謠等，為豐富的節目內容更增添多元的樂舞風格。

活動首先由巴達固斯（部落青年報訊息）也力邀出身於花蓮縣玉里鎮瑪谷達璦部落阿美族人，田徑運動成就斐然，有「台灣最速男」之稱，2017年世大運田徑男子100公尺金牌與2018年亞運代表中華隊獲得銀牌等殊榮，以及東京奧運選手資格的楊俊瀚擔任特別嘉賓，親臨現場與族人勇士們一同進行隆重莊嚴的點燃豐年聖火與十二道標語儀式，和在場的嘉賓及各部落族人共享盛事與榮耀。

▲七腳川舞蹈團表演「七腳川人_歸途」。

原住民族聯合豐年節第一天主題舞《晉．羽帔．夢迴祖居地》，演出團隊由海星高中、上騰工商及其歷屆畢業學長姐，以阿美族太巴塱部落傳統歌謠及生活歌謠為主，演繹太巴塱部落祭典選粹。接續由花蓮縣政府培育專業團隊阿勒飛斯Alefis、台東高商、太巴塱天藝文化藝術團、七腳川舞蹈團、海星高中原住民舞蹈隊及首度參加聯合豐年節的國立東華大學原住民民族學院舞團，分別以豐富多元的族群文化表演精湛的歌謠舞蹈，為現場嘉賓帶來不一樣的視覺享受，也讓民眾及電視機前的觀眾，充分感受花蓮縣原住民族樂舞訓練的實力。

活動的最高潮「千人共舞」，連跳數年來經典的大會舞曲及當年度的「一曲愛海洋」，徐縣長邀請來自世界各國貴賓手牽手一起同歡，三十分鐘共舞回味聯合豐年節歷年來的美好時光，場面相當壯觀，大家亦相約明日「Misaselal部落勇士-晉階式」再會！

▲今年度大會舞一曲愛海洋。

花蓮縣政府特別作了防疫規劃，在活動現場週圍共設置6處防疫門，四周也不斷提醒大家帶口罩，現場同時備有額溫槍和酒精消毒液，讓大家一起來花蓮，安心健康的參與原住民族的樂舞盛會。此外，為方便廣大遊客，為期三天的活動縣政府精心安排免費交通接駁車至活動會場，每20至30分鐘一班，共有三條路線，讓遊客可以體驗友善的國際城市。

會場活動周邊設有100個原住民特色美食區、手工藝品展售區、原住民農特產攤位及體驗區，縣府也更推出多元支付融入大型活動，不只品嚐部落美食，也看到另人讚嘆的原住民族文化風貌，邀請大家一起推動觀光、振興經濟。