背起文學的行囊 南國漫讀節「海派屏東」帶讀者上山下海

▲南國漫讀節活動 。（圖／屏東縣文化處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

南國漫讀節11月27日起推出延伸活動「海派屏東」，以南臺灣海洋文化為主軸，陸續開啟6場文化講堂與20場走讀旅行，號召喜愛戶外活動與文學閱讀的讀者背起行囊，跟隨作家、文化工作者與在地講師一起上山下海，看見島嶼之南屏東多面向的海洋風格。

屏東縣政府文化處表示，今年南國漫讀節10月中登場以來，每週藝文講座、走讀小旅行等活動，目前報名已累計突破千人參與，成為南台灣最知名也最多人關注的文學活動。

屏東縣大力推展海洋文學，一系列與「海」相關的藝文活動，從11月27日至明年3月底，為南國漫讀節系列活動再掀一波文學熱潮，首場講座下午1時30分起邀請中華民國工業設計協會理事張漢寧、臺灣首位水下鯨豚攝影師金磊到屏東縣立圖書館總館分享。

12月4日喜愛衝浪的作家吳懷晨、還有以海洋為題書寫的屏東作家楊政源、陳凱琳等人與讀者暢談。12日則由擅長旅行設計游智維及吳氏設計創辦人吳孝儒擔任講者。

另走讀旅行採收費方式，將以5大主題，帶領讀者走訪林邊、牡丹、恆春、車城、小琉球，詳細活動資訊屏東縣政府文化處臉書，報名網址https://reurl.cc/zWky3V