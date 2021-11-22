台鐵潮州站「開槍驅鳥」！民眾直擊嚇壞　持槍副站長道歉了

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

台鐵屏東潮州站遭民眾投訴，日前直擊站內一名員工手持槍械朝著屋頂連開2槍，旅客目擊後相當驚恐，不知到底發生了什麼事，經媒體追查後，才得知開槍者是潮州站副站長邱旻杰，而當下是手持BB槍「驅鳥」。邱旻杰在得知旅客受驚後也道歉，「我覺得很抱歉，畢竟拿槍是比較有爭議的行為。」

▲台鐵屏東潮州站副站長持槍驅鳥。（圖／民眾提供，下同）

今有媒體報導，一名民眾於屏東潮州站搭車時看見一名男子行跡鬼祟，手中還持槍朝著車站上方棚架射擊，仔細一看才發現開槍男竟然是身著制服的台鐵站務人員，民眾質疑，雖然朝屋頂射擊不一定會傷到人，但上班時間對空射擊是否不恰當？

台鐵副局長馮輝昇今接受媒體電話訪問時表示，主因為潮州站月台棚架較高長期有鳥類聚集，鳥糞便容易影響到搭車通勤的民眾和月台衛生，因此站務員便持BB槍加以驅趕，但該方法並非站長授意，目前已經告誡當事人此舉不恰當，要求不要再以該方法驅鳥。

對此，潮州站清潔人員表示，由於站內棚架相當高，平常聚集了約4、50隻鴿子棲息，鳥糞常常無預警從天而降，站內地板到處都是，相當難清理，更擔心旅客受到「天將鳥糞」突襲，因此副站長才會持BB槍試圖驅鳥。

邱旻杰以說，彈匣內裝的就是塑膠彈，槍枝的動能合乎法規，沒有問題，但因槍枝射擊時有氣體爆破聲，可能聲音比較大，嚇到了旅客，「我覺得很抱歉，畢竟拿槍是一種比較有爭議的行為，所以那時候我會比較躲躲藏藏，並不是說做壞事，主要是怕旅客被嚇到。」在經過媒體報導後，潮州站也將諮詢專業人員，看是否可以裝設防鳥索或其他方式驅鳥，避免再有旅客受驚。