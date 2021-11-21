全台首座導入食品安全管制系統　屏東櫻花蝦拍賣場落成啟用

▲屏東櫻花蝦拍賣場21日落成啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

位於東港鹽埔漁港的櫻花蝦拍賣場，21日由縣長潘孟安、行政院農業委員會官員等一同剪綵後啟用，未來除了可提升拍賣場交易環境衛生水準至國際認證等級，消費者也可享用到更新鮮、更安全的漁貨，進而推廣屬於東港人的紅金-櫻花蝦，有助提升國際形象及外銷品質。

縣長潘孟安表示，櫻花蝦拍賣場是以取得HACCP(食品安全管制系統)認證而規劃興建的場域，為1棟地上2層鋼筋混凝土構造，拍賣場內維持15°C溫度要求及建置海水淨化設備等設施，確保漁貨在進行篩選、洗淨時，能使用潔淨海水進行清洗，並放置於規定的塑膠箱內進行拍賣，除落實漁貨不落地，並讓蝦體在拍賣過程可以保冷，降低櫻花蝦於拍賣時遭受汙染風險，大幅提升衛生品質。

屏東縣海洋及漁業事務管理所表示，拍賣場由設計至竣工歷經五年多時間，為使東港櫻花蝦拍賣場能達到國際水準，漁業署及東港區漁會組成參訪團赴日取經，於設計上強化了拍賣場保冷能力、場內低溫之要求，增加海水淨化設備及空間防霉等設施，將原簡易之拍賣場，升級至符合國際食品安全衛生環境水準，在中央漁業署、縣府及漁會共同努力下完成全台首座導入HACCP系統之櫻花蝦拍賣場。