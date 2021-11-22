挖眼案後更怕生！屏東女店員「現況曝光」　家人嘆：夜夜做惡夢

▲屏東女店員遭挖眼襲擊後至今尚在休養中，每天會做惡夢。（圖／資料照）

圖、文／CTWANT

今年9月時，屏東縣高樹鄉1名潘姓超商女店員因規勸未確實戴口罩的男顧客而慘遭挖眼襲擊，目前潘女雖已出院在家中休養，但該起襲擊事件仍在其心中留下恐怖陰影。根據親友表示，潘女至今每天晚上依舊會做惡夢，也不敢出門與外人接觸，對生活造成嚴重影響。

根據《中時新聞網》報導，潘姓女店員出院返家後便住在外婆家，由外公外婆照顧起居，但生活已因挖眼攻擊事件而有所影響，即使眼睛已逐漸康復，每天晚上還是會做惡夢，也極少外出，害怕與陌生人接觸。

而攻擊潘女的楊姓嫌犯，因本身有精神疾病遭到強制送醫，本月（11月）4日已移送屏東地檢署複訊，檢察官經審訊後，認為楊男涉嫌殺人未遂及重傷害未遂等罪，且有再度犯案嫌疑，遂向屏東地方法院聲請羈押獲准。

另外，立委為防範患有精神病者犯案而提出《精神衛生法》修法，衛福部長陳時中上個月（10月）6日備詢時則表示，衛福部一直有持續在與司法院進行溝通，預計將在年底提出政院版修正案送立法院審查。

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